Митрополит Иларион рассказал, чьи отпечатки нашли на наркотиках из его авто

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае митрополита Илариона (Алфеева) задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, но отпустили без предъявления обвинения.

Как сообщил сам иерарх, на изъятых из его машины пакетах с веществами обнаружили только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Чешская полиция, задержавшая митрополита Илариона, не нашла отпечатков его пальцев на пакетиках с наркотиками, обнаруженных в его машине, рассказал сам архиерей в интервью РИА Новости.

"Ни криминалисты, ни собака не обнаружили в автомобиле никаких следов, указывающих на то, что кто-либо из пассажиров имел контакт с запрещенным наркотиком. На изъятых пакетах, кошельке и банкнотах проводился поиск отпечатков пальцев и следов ДНК, однако были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел", — процитировал митрополит Иларион письмо своего адвоката.

По его словам, этот факт "говорит сам за себя", как и то, что "не было ни видеосъемки, ни понятых, ни свидетелей". Кроме того, добавил архиерей, его самого и пассажиров машины увели в здание заправки на время обыска багажника.

"Вот что мне написал адвокат: "Вашу машину остановили не случайно, а на основании анонимного сообщения: они знали, кого останавливают, когда вы будете ехать, и даже выбрали место, где вас остановить. Полицейский, проводивший задержание, был одет в форму, отличавшуюся от формы остальных полицейских в обеих патрульных машинах", — поделился с РИА Новости митрополит.

Адвокат также указал, что полицейский, скорее всего, знал, "что и где искать", поскольку осмотрел салон автомобиля поверхностно и сосредоточился на багажнике, в котором и нашел за боковой обвивкой небольшой кошелек. В нем были две купюры по 50 евро и несколько полиэтиленовых пакетиков с белым порошком, который оказался наркотиком в незаконном количестве.

"Важно то, что этот полицейский не пользовался перчатками, и поэтому на кошельке, пакетиках и купюрах остались только его отпечатки пальцев", — передал священнослужитель слова адвоката.

По его словам, только тогда на место вызвали криминалистов, которые зафиксировали, что обнаружил полицейский. Но их собака никаких других наркотиков в автомобиле не нашла.

В итоге, заключил архиерей, полиция приостановила дело в отношении него и пассажиров машины.

Чешская полиция задержала митрополита Илариона 24 мая. Ему вменили хранение наркотиков и отправили в СИЗО, но два дня спустя выпустили без предъявления обвинений. Архиерей с самого начала заявлял, что это провокация и наркотики ему подложили. В ночь на 30 мая он вернулся в Россию.

В начале июня патриарх Кирилл направил митрополита Илариона в Бразилию. Но тот попросил оставить его в России, чтобы он мог заботиться о престарелой матери. Поэтому 29 июля предстоятель РПЦ определил для него другое место служения — Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье.

Он выразил благодарность патриарху и заявил, что рад служить в Крестовоздвиженском монастыре.

Митрополит Иларион (Алфеев) — один из наиболее известных священнослужителей Русской православной церкви. С 2009 по 2022 год возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Был также председателем Синодальной библейско-богословской комиссии, первым ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Вел на телеканале "Россия 24" авторскую программу "Церковь и мир".