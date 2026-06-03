Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию

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"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 3 июня 2026 года пребывающий на покое митрополит Иларион (Алфеев) в связи с невозможностью по объективным обстоятельствам дальнейшего исполнения решения Священного Синода, назначившего ему местом служения храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах... направлен на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.