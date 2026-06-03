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Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию - РИА Новости, 04.06.2026
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Религия
 
17:50 03.06.2026 (обновлено: 00:09 04.06.2026)
Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию

Патриарх Кирилл назначил митрополита Илариона служить в храм в Бразилии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион (Алфеев) направлен на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию.
  • Место служения митрополита Илариона — храм апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза, Бразилия, и храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс, Бразилия.
  • Решение Священного Синода о служении митрополита Илариона в Карловых Варах не может быть исполнено по объективным обстоятельствам.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил митрополита Илариона (Алфеева) служить в храм апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза в Бразилии в связи с невозможностью по объективным обстоятельствам дальнейшего служения в Карловых Варах, сообщила Русская православная церковь (РПЦ).
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"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 3 июня 2026 года пребывающий на покое митрополит Иларион (Алфеев) в связи с невозможностью по объективным обстоятельствам дальнейшего исполнения решения Священного Синода, назначившего ему местом служения храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах... направлен на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.

"Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза, Бразилия, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс, Бразилия, где Вам и надлежит пребывать", - привела Русская православная церковь указ патриарха.
Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию.
Священник категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
МИД потребовал от Чехии освободить митрополита Илариона
26 мая, 12:22
 
РелигияБразилияКарловы ВарыРоссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Митрополит Иларион (Алфеев)
 
 
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