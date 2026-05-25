В Чехии задержали митрополита Илариона
12:46 25.05.2026 (обновлено: 15:21 25.05.2026)
В Чехии задержали митрополита Илариона

В Чехии задержали митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков

  • Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков.
  • Сейчас его допрашивают.
  • Накануне машину клирика остановила полиция, провела досмотр и якобы нашла в багажнике четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета".
  • Сам владыка назвал инцидент провокацией и отрицает свою причастность к хранению наркотических веществ.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости один из его помощников.
"В 10:30 начался допрос владыки при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. Вчера ему официально предъявили подозрение в совершении преступления — хранение наркотических веществ. На этом основании его задержали, поместили в СИЗО, забрали все личные вещи", — рассказал собеседник агентства.
Этой ночью клирика посетил адвокат, а также российский консул, который смог оценить условия содержания и все проверить, добавил он.
В Telegram-канале митрополита говорится, что накануне его машину остановила полиция и якобы нашла в багажнике четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Также в публикации приводятся слова защитника владыки. Он уточнил, что в момент досмотра священнослужителя увели в магазин на заправке и фактически лишили возможности наблюдать за работой силовиков.
Сам митрополит Иларион назвал инцидент провокацией, отрицая свою причастность. По его словам, в последние месяцы он не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения.
С 2009 по 2022 год епископ руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Затем он возглавил Будапештско-Венгерскую епархию. В июле 2024-го РПЦ отправила его на покой.
РелигияЧехияКарловы ВарыРоссияМитрополит Иларион (Алфеев)Русская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатВ мире
 
 
