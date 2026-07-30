Задержанного по делу "Химок" арбитра отправили под домашний арест

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Футбольный судья, задержанный по делу об оказании влияния на результат футбольного матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, отправлен под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк отметила, что ранее фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он неоднократно выезжал за пределы постоянного места проживания без разрешения следователя, звонил представителям РФС и действующим футбольным судьям с целью согласования позиции по уголовному делу.