Задержанного по делу "Химок" арбитра отправили под домашний арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный судья, задержанный по делу об оказании влияния на результат матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, отправлен под домашний арест.
- Ранее фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но он неоднократно выезжал за пределы постоянного места проживания без разрешения следователя и связывался с представителями РФС и действующими футбольными судьями.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Футбольный судья, задержанный по делу об оказании влияния на результат футбольного матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, отправлен под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк отметила, что ранее фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он неоднократно выезжал за пределы постоянного места проживания без разрешения следователя, звонил представителям РФС и действующим футбольным судьям с целью согласования позиции по уголовному делу.
"Сейчас обвиняемому избран домашний арест", - написала она в своем канале на платформе "Макс".