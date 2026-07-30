Рейтинг@Mail.ru
Задержанного по делу "Химок" арбитра отправили под домашний арест - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:30 30.07.2026
Задержанного по делу "Химок" арбитра отправили под домашний арест

Задержанного арбитра матча "Алания" — "Химки" отправили под домашний арест

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный судья, задержанный по делу об оказании влияния на результат матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, отправлен под домашний арест.
  • Ранее фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но он неоднократно выезжал за пределы постоянного места проживания без разрешения следователя и связывался с представителями РФС и действующими футбольными судьями.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Футбольный судья, задержанный по делу об оказании влияния на результат футбольного матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, отправлен под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В начале марта официальный представитель МВД РФ сообщила, что руководство ФК "Химки" передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, задержаны арбитр и посредник.
Волк отметила, что ранее фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он неоднократно выезжал за пределы постоянного места проживания без разрешения следователя, звонил представителям РФС и действующим футбольным судьям с целью согласования позиции по уголовному делу.
"Сейчас обвиняемому избран домашний арест", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Футболисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Сговор с судьями повлиял на результаты 22 матчей с участием "Торпедо" в ФНЛ
27 февраля, 16:26
 
ФутболПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Российский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала