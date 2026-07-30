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ФК "10" обыграл "Космос" в первом круге пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
22:22 30.07.2026
ФК "10" обыграл "Космос" в первом круге пути регионов Кубка России

Команда Медиалиги ФК "10" вышла во второй раунд пути регионов КР по футболу

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда ФК "10" обыграла подмосковный "Космос" в первом круге пути регионов Кубка России по футболу со счетом 3:2.
  • В Кубке России выступают и другие команды Медиалиги: 2Drots, "СКА-Ростов" и Broke Boys, объединившаяся с кировским любительским клубом "Фанком".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Выступающая в Медиалиге команда ФК "10" обыграла подмосковный "Космос" в первом круге пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных хозяев, у которых голы забили Сергей Кутузов (27-я и 73-я минуты) и Александр Балашов (67). В составе проигравших голом отметился Никита Шарков (1), на 53-й минуте мяч в свои ворота срезал Егор Лысов (53).
Помимо ФК "10", в Кубке России выступают команды Медиалиги 2Drots, "СКА-Ростов" и Broke Boys, объединившаяся для участия в турнире с кировским любительским клубом "Фанком".
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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