В Москве стартовал клубный ЧМ по пляжному футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу на стадионе «РЖД Арена», вход для зрителей свободный.
- Групповой этап турнира продлится до 1 августа, а завершится турнир 2 августа финалом и матчами за 3-е, 5-е и 7-е места.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Москве стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу, сообщает пресс-служба соревнований.
В четверг действующий обладатель трофея "Локомотив" стартовал на турнире с разгромной победы над болгарским клубом "Бетвам" в рамках матча группы A со счетом 18:1.
Результаты других матчей:
группа A
- "Спортиво Лукеньо" (Парагвай) - "Аланьяспор" (Турция) - 6:2;
группа B
- "Коринтианс" (Бразилия) - "Могхавемат Голсапуш" (Иран) - 4:3;
- ЦОР (Белоруссия) - сборная России - 1:2.
Групповой этап продлится до 1 августа. Турнир завершится 2 августа финалом, а также матчами за 3-е, 5-е и 7-е места.