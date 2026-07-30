В Москве стартовал клубный ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Москве стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу, сообщает пресс-служба соревнований.

В четверг действующий обладатель трофея "Локомотив" стартовал на турнире с разгромной победы над болгарским клубом "Бетвам" в рамках матча группы A со счетом 18:1.