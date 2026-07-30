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В Москве стартовал клубный ЧМ по пляжному футболу - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
20:27 30.07.2026
В Москве стартовал клубный ЧМ по пляжному футболу

В Москве стартовал неофициальный клубный чемпионат мира по пляжному футболу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПляжный футбол, мяч
Пляжный футбол, мяч - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пляжный футбол, мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу на стадионе «РЖД Арена», вход для зрителей свободный.
  • Групповой этап турнира продлится до 1 августа, а завершится турнир 2 августа финалом и матчами за 3-е, 5-е и 7-е места.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Москве стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу, сообщает пресс-служба соревнований.
Матчи турнира, организованного Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и Российского футбольного союза (РФС), проходят на пляжном стадионе "РЖД Арены". Вход для зрителей свободный.
В четверг действующий обладатель трофея "Локомотив" стартовал на турнире с разгромной победы над болгарским клубом "Бетвам" в рамках матча группы A со счетом 18:1.

Результаты других матчей:

группа A
  • "Спортиво Лукеньо" (Парагвай) - "Аланьяспор" (Турция) - 6:2;
группа B
  • "Коринтианс" (Бразилия) - "Могхавемат Голсапуш" (Иран) - 4:3;
  • ЦОР (Белоруссия) - сборная России - 1:2.
Групповой этап продлится до 1 августа. Турнир завершится 2 августа финалом, а также матчами за 3-е, 5-е и 7-е места.
Игрок сборной России по пляжному футболу Андрей Новиков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Сборная России сыграет с клубами из семи стран на турнире в Москве
14 июля, 16:21
 
ФутболСпортМоскваПарагвайТурцияРЖДРоссийский футбольный союз (РФС)Локомотив (Москва)АланьяспорКоринтианс
 
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