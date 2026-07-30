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СМИ узнали, за сколько "Зенит" готов продать Луиса Энрике во "Фламенго" - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
08:35 30.07.2026
СМИ узнали, за сколько "Зенит" готов продать Луиса Энрике во "Фламенго"

Оливейра: "Зенит" готов продать Энрике во "Фламенго" не менее чем за 35 млн евро

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛуис Энрике (Зенит)
Луис Энрике (Зенит) - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Луис Энрике (Зенит). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» готов продать нападающего сборной Бразилии Луиса Энрике в «Фламенго» за 35–40 миллионов евро.
  • «Фламенго» рассматривал возможность аренды игрока с правом выкупа, но «Зенит» не намерен отпускать футболиста в аренду и готов обсуждать только полноценную продажу.
  • Еще одним вариантом сделки может стать выплата 15–20 миллионов евро и переход в «Зенит» полузащитника «Фламенго» Эверттона Араужо.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" готов продать нападающего сборной Бразилии Луиса Энрике в "Фламенго" за 35-40 миллионов евро, сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х.
Ранее портал RTI Esporte сообщил, что "Фламенго" хочет приобрести Луиса Энрике и рассматривает возможность аренды 25-летнего вингера на один сезон с правом выкупа, но российский клуб дал понять, что не намерен отпускать футболиста в аренду и готов обсуждать только полноценную продажу.
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По информации Оливейры, бразильский клуб предложил российской стороне 24,5 миллиона евро за 70% прав на игрока, но "Зенит" не заинтересован в сохранении каких либо прав на футболиста и рассматривает только полноценный трансфер. Петербуржцы готовы продать Энрике за 35-40 миллионов евро.
Еще одним вариантом сделки может стать выплата 15-20 миллионов евро и переход в "Зенит" полузащитника "Фламенго" Эверттона Араужо, которого российский клуб рассматривает в качестве возможной замены Вильмару Барриосу.
Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года. В сезоне-2025/26 он помог петербургской команде стать чемпионом России. Всего в Российской премьер-лиге (РПЛ) бразилец провел 39 матчей и забил восемь мячей. На чемпионате мира 2026 года Луис Энрике принял участие в матче первого тура против сборной Марокко (1:1), выйдя на замену на 62-й минуте. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 24 миллиона евро.
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