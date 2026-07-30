СМИ узнали, за сколько "Зенит" готов продать Луиса Энрике во "Фламенго"

По информации Оливейры, бразильский клуб предложил российской стороне 24,5 миллиона евро за 70% прав на игрока, но "Зенит" не заинтересован в сохранении каких либо прав на футболиста и рассматривает только полноценный трансфер. Петербуржцы готовы продать Энрике за 35-40 миллионов евро.

Еще одним вариантом сделки может стать выплата 15-20 миллионов евро и переход в "Зенит" полузащитника "Фламенго" Эверттона Араужо, которого российский клуб рассматривает в качестве возможной замены Вильмару Барриосу.

Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года. В сезоне-2025/26 он помог петербургской команде стать чемпионом России. Всего в Российской премьер-лиге (РПЛ) бразилец провел 39 матчей и забил восемь мячей. На чемпионате мира 2026 года Луис Энрике принял участие в матче первого тура против сборной Марокко (1:1), выйдя на замену на 62-й минуте. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 24 миллиона евро.