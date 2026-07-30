В Дагестане пьяный водитель напал с ножом на инспектора ДПС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дербенте нетрезвый водитель оказал сопротивление инспектору ДПС и ударил его ножом в живот.
- Удар пришелся по форменному обмундированию, поэтому инспектор не пострадал серьезно.
- Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Нетрезвый водитель в Дербенте оказал сопротивление инспектору ДПС и ударил его ножом в живот, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.
По версии следствия, 29 июля в Дербенте сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, выявили у водителя признаки алкогольного опьянения и пригласили его в служебный автомобиль для оформления административного материала.
"При дальнейшем разбирательстве подозреваемый попытался скрыться, оказал сопротивление сотруднику полиции, после чего, реализуя преступный умысел, направленный на воспрепятствование законной деятельности представителя власти, нанес инспектору ДПС удар ножом в область живота", – говорится в сообщении,
Благодаря тому, что удар пришелся по форменному обмундированию, местный житель не смог довести свой преступный умысел до конца, отметили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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