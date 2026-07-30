Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане пьяный водитель напал с ножом на инспектора ДПС - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 30.07.2026
В Дагестане пьяный водитель напал с ножом на инспектора ДПС

В Дагестане пьяный водитель ударил инспектора ДПС ножом в живот

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дербенте нетрезвый водитель оказал сопротивление инспектору ДПС и ударил его ножом в живот.
  • Удар пришелся по форменному обмундированию, поэтому инспектор не пострадал серьезно.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Нетрезвый водитель в Дербенте оказал сопротивление инспектору ДПС и ударил его ножом в живот, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.
По версии следствия, 29 июля в Дербенте сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, выявили у водителя признаки алкогольного опьянения и пригласили его в служебный автомобиль для оформления административного материала.
В Уфе мужчина из Словакии напал на экс-супругу, переодевшись в женщину - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В Уфе иностранец, переодевшись в женщину, с ножом напал на бывшую супругу
Вчера, 10:50
"При дальнейшем разбирательстве подозреваемый попытался скрыться, оказал сопротивление сотруднику полиции, после чего, реализуя преступный умысел, направленный на воспрепятствование законной деятельности представителя власти, нанес инспектору ДПС удар ножом в область живота", – говорится в сообщении,
Благодаря тому, что удар пришелся по форменному обмундированию, местный житель не смог довести свой преступный умысел до конца, отметили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
30 ноября 2025, 22:06
 
ПроисшествияДербентРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала