В Дагестане арестовали водителя, напавшего на инспектора ДПС с ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане суд отправил в СИЗО мужчину, который в нетрезвом состоянии вел автомобиль и ударил инспектора ДПС ножом.
- Мужчина арестован до 30 сентября.
- Водитель ВАЗ-21120 без документов был остановлен сотрудниками ДПС, после чего попытался скрыться, а затем ударил инспектора ножом в туловище, но полицейский не пострадал благодаря защитному обмундированию и вмешательству других сотрудников.
МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане отправил в СИЗО мужчину, который вел автомобиль в нетрезвом состоянии, а затем ударил инспектора ДПС ножом, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
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"Дербентским городским судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении.
Мужчина арестован до 30 сентября.
По версии следствия, вечером 29 июля в Дербенте сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21120, водитель которого был с признаками алкогольного опьянения и не имел при себе документов. В ходе оформления административного правонарушения обвиняемый попытался скрыться.
Сотрудник полиции пресек его противоправные действия, после чего водитель достал нож и умышленно ударил инспектора в туловище. Полицейский не получил телесные повреждения благодаря защитным свойствам форменного обмундирования, а также своевременному вмешательству других сотрудников наряда.
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