В Дагестане арестовали водителя, напавшего на инспектора ДПС с ножом

МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане отправил в СИЗО мужчину, который вел автомобиль в нетрезвом состоянии, а затем ударил инспектора ДПС ножом, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

"Дербентским городским судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении .

Сотрудник полиции пресек его противоправные действия, после чего водитель достал нож и умышленно ударил инспектора в туловище. Полицейский не получил телесные повреждения благодаря защитным свойствам форменного обмундирования, а также своевременному вмешательству других сотрудников наряда.