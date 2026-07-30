СМИ: экс-футболист "Арсенала" две недели не выходит на связь с "Лечче"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замбийский футболист "Лечче" Ламек Банда более 14 дней не выходит на связь с клубом, и его местонахождение остается неизвестным.
- На прошлой неделе сообщалось, что он уведомил о логистических и бюрократических проблемах, которые не позволяют ему вернуться в Италию, но в расположение команды игрок так и не прибыл.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Замбийский футболист итальянского "Лечче" Ламек Банда более 14 дней не выходит на связь с нынешним клубом, а его местонахождение остается неизвестным, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Клуб 21 июля на своем сайте сообщил, что Банда, вызванный для участия в предсезонной подготовке, уведомил клуб о логистических и бюрократических проблемах, которые не позволяют ему вернуться в Италию. Клуб заявил, что выяснит обстоятельства отсутствия футболиста и при необходимости применит дисциплинарные меры. 23 июля Банду сфотографировали в аэропорту, однако в расположение команды он так и не прибыл.
По информации издания, первоначально в "Лечче" предполагали, что отсутствие Банды связано с его желанием перейти в саудовский "Аль-Фатех". После появления футболиста в аэропорту он продолжил не отвечать на звонки и сообщения клуба. Ситуация вызвала недоумение у руководства "Лечче", поскольку клуб сохранял хорошие отношения с представителями игрока.
Банде 25 лет. С 2019 по 2022 год он выступал за тульский "Арсенал", проведя 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и два - в квалификации Лиги Европы. Также замбиец играл за израильские "Маккаби" из Нетании и "Маккаби" из Петах-Тиквы. Банда представляет "Лечче" с 2022 года.
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