Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-футболист "Арсенала" две недели не выходит на связь с "Лечче" - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:22 30.07.2026
СМИ: экс-футболист "Арсенала" две недели не выходит на связь с "Лечче"

La Gazzetta dello Sport: Банда две недели не выходит на связь с "Лечче"

© Фото : Sito Ufficiale della Unione Sportiva LecceЛамек Банда
Ламек Банда - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Sito Ufficiale della Unione Sportiva Lecce
Ламек Банда. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замбийский футболист "Лечче" Ламек Банда более 14 дней не выходит на связь с клубом, и его местонахождение остается неизвестным.
  • На прошлой неделе сообщалось, что он уведомил о логистических и бюрократических проблемах, которые не позволяют ему вернуться в Италию, но в расположение команды игрок так и не прибыл.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Замбийский футболист итальянского "Лечче" Ламек Банда более 14 дней не выходит на связь с нынешним клубом, а его местонахождение остается неизвестным, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Клуб 21 июля на своем сайте сообщил, что Банда, вызванный для участия в предсезонной подготовке, уведомил клуб о логистических и бюрократических проблемах, которые не позволяют ему вернуться в Италию. Клуб заявил, что выяснит обстоятельства отсутствия футболиста и при необходимости применит дисциплинарные меры. 23 июля Банду сфотографировали в аэропорту, однако в расположение команды он так и не прибыл.
По информации издания, первоначально в "Лечче" предполагали, что отсутствие Банды связано с его желанием перейти в саудовский "Аль-Фатех". После появления футболиста в аэропорту он продолжил не отвечать на звонки и сообщения клуба. Ситуация вызвала недоумение у руководства "Лечче", поскольку клуб сохранял хорошие отношения с представителями игрока.
Банде 25 лет. С 2019 по 2022 год он выступал за тульский "Арсенал", проведя 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и два - в квалификации Лиги Европы. Также замбиец играл за израильские "Маккаби" из Нетании и "Маккаби" из Петах-Тиквы. Банда представляет "Лечче" с 2022 года.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В "Милане" опровергли слух о смерти Барези
Вчера, 00:39
 
ФутболИталияНетанияЛамек БандаЛеччеМаккаби (Тель-Авив)Аль-ФатехРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала