СМИ: экс-футболист "Арсенала" две недели не выходит на связь с "Лечче"

Краткий пересказ от РИА ИИ Замбийский футболист "Лечче" Ламек Банда более 14 дней не выходит на связь с клубом, и его местонахождение остается неизвестным.

На прошлой неделе сообщалось, что он уведомил о логистических и бюрократических проблемах, которые не позволяют ему вернуться в Италию, но в расположение команды игрок так и не прибыл.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Замбийский футболист итальянского "Лечче" Ламек Банда более 14 дней не выходит на связь с нынешним клубом, а его местонахождение остается неизвестным, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб 21 июля на своем сайте сообщил, что Банда , вызванный для участия в предсезонной подготовке, уведомил клуб о логистических и бюрократических проблемах, которые не позволяют ему вернуться в Италию . Клуб заявил, что выяснит обстоятельства отсутствия футболиста и при необходимости применит дисциплинарные меры. 23 июля Банду сфотографировали в аэропорту, однако в расположение команды он так и не прибыл.

По информации издания, первоначально в "Лечче" предполагали, что отсутствие Банды связано с его желанием перейти в саудовский "Аль-Фатех". После появления футболиста в аэропорту он продолжил не отвечать на звонки и сообщения клуба. Ситуация вызвала недоумение у руководства "Лечче", поскольку клуб сохранял хорошие отношения с представителями игрока.