Арбитр матча "Алания" — "Химки" готовил речь для суда при помощи ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитр, задержанный по делу о влиянии на результат матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, готовил защитную позицию при помощи ИИ.
- Сначала он полностью признал вину и раскаялся, но впоследствии отказался от ранее данных сведений об обстоятельствах преступления.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Футбольный судья, задержанный по делу об оказании влияния на результат футбольного матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, при помощи нейросети отказался от признания вины, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Следственного департамента МВД России установили, что бывший футбольный судья, который ранее был задержан по подозрению в оказании противоправного влияния на результат футбольного матча, использовал нейросети для подготовки защитной позиции", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк отметила, что в ходе первоначального допроса в качестве обвиняемого арбитр полностью признал вину и раскаялся, однако впоследствии отказался от ранее данных сведений об обстоятельствах преступления.
"Выяснилось, что мужчина, желая избежать уголовной ответственности, при помощи искусственного интеллекта подготовил защитную позицию, в строгом соответствии с которой впоследствии изменил свои показания", - заявила она, добавив, что данный факт был установлен в ходе осмотра его телефона.