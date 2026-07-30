Арбитр матча "Алания" — "Химки" готовил речь для суда при помощи ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитр, задержанный по делу о влиянии на результат матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, готовил защитную позицию при помощи ИИ.

Сначала он полностью признал вину и раскаялся, но впоследствии отказался от ранее данных сведений об обстоятельствах преступления.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Футбольный судья, задержанный по делу об оказании влияния на результат футбольного матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, при помощи нейросети отказался от признания вины, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В начале марта Волк рассказала, что руководство ФК " Химки " передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, задержаны арбитр и посредник. Сегодня она рассказала, что судье ужесточили меру пресечения до домашнего ареста из-за нарушений подписки о невыезде.

"Мои коллеги из Следственного департамента МВД России установили, что бывший футбольный судья, который ранее был задержан по подозрению в оказании противоправного влияния на результат футбольного матча, использовал нейросети для подготовки защитной позиции", - написала она в своем канале на платформе " Макс ".

Волк отметила, что в ходе первоначального допроса в качестве обвиняемого арбитр полностью признал вину и раскаялся, однако впоследствии отказался от ранее данных сведений об обстоятельствах преступления.