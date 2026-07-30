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Арбитр матча "Алания" — "Химки" готовил речь для суда при помощи ИИ - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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12:45 30.07.2026
Арбитр матча "Алания" — "Химки" готовил речь для суда при помощи ИИ

Арбитр матча "Алания" — "Химки" готовил защитную позицию при помощи ИИ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитр, задержанный по делу о влиянии на результат матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, готовил защитную позицию при помощи ИИ.
  • Сначала он полностью признал вину и раскаялся, но впоследствии отказался от ранее данных сведений об обстоятельствах преступления.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Футбольный судья, задержанный по делу об оказании влияния на результат футбольного матча между командами "Алания" и "Химки" в 2023 году, при помощи нейросети отказался от признания вины, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В начале марта Волк рассказала, что руководство ФК "Химки" передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, задержаны арбитр и посредник. Сегодня она рассказала, что судье ужесточили меру пресечения до домашнего ареста из-за нарушений подписки о невыезде.
"Мои коллеги из Следственного департамента МВД России установили, что бывший футбольный судья, который ранее был задержан по подозрению в оказании противоправного влияния на результат футбольного матча, использовал нейросети для подготовки защитной позиции", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк отметила, что в ходе первоначального допроса в качестве обвиняемого арбитр полностью признал вину и раскаялся, однако впоследствии отказался от ранее данных сведений об обстоятельствах преступления.
"Выяснилось, что мужчина, желая избежать уголовной ответственности, при помощи искусственного интеллекта подготовил защитную позицию, в строгом соответствии с которой впоследствии изменил свои показания", - заявила она, добавив, что данный факт был установлен в ходе осмотра его телефона.
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ФутболАланияХимкиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкСпорт
 
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