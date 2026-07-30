RFEF начала разбирательство по делу Альвареса, пишут СМИ

По данным агентства, комитет оповестил о проведении процедуры оба клуба, назначил инструктора, а также предложил "Барселоне" и "Атлетико" представить свои аргументы.

Альваресу 26 лет. В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 49 матчей и забил 20 мячей. Также на счету Альвареса 59 игр и 15 голов за сборную Аргентины, в составе которой он стал чемпионом мира 2022 года и дважды победил на Кубке Америки (2021, 2024).