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RFEF начала разбирательство по делу Альвареса, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
16:54 30.07.2026
RFEF начала разбирательство по делу Альвареса, пишут СМИ

EFE: RFEF начал разбирательство между "Барселоной" и "Атлетико" по Альваресу

© Соцсети "Атлетико"Хулиан Альварес
Хулиан Альварес - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Соцсети "Атлетико"
Хулиан Альварес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации начал внеочередное дисциплинарное разбирательство в отношении "Барселоны" за предполагаемые контакты с футболистом мадридского "Атлетико" Хулианом Альваресом.
  • СМИ сообщали, что "Барселона" готова предложить "Атлетико" 130 миллионов евро за аргентинского нападающего Альвареса.
  • Комитет назначил инструктора и предложил обоим клубам представить свои аргументы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение начать внеочередное дисциплинарное разбирательство в отношении "Барселоны" за предполагаемые контакты с футболистом мадридского "Атлетико" Хулианом Альваресом, сообщает агентство EFE.
Ранее СМИ сообщали о том, что "Барселона" готова предложить "Атлетико" 130 миллионов евро за аргентинского нападающего Альвареса, у которого контракт действует до 2030 года. Факт переговоров подтвердил президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Ожидалось, что следующий шаг будет предпринят каталонцами по окончании чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль заявил, что отклонит любое предложение по Альваресу.
По данным агентства, комитет оповестил о проведении процедуры оба клуба, назначил инструктора, а также предложил "Барселоне" и "Атлетико" представить свои аргументы.
Альваресу 26 лет. В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 49 матчей и забил 20 мячей. Также на счету Альвареса 59 игр и 15 голов за сборную Аргентины, в составе которой он стал чемпионом мира 2022 года и дважды победил на Кубке Америки (2021, 2024).
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ФутболСШАКанадаМексикаЖоан ЛапортаХулиан АльваресАтлетико (Мадрид)БарселонаRFEF
 
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