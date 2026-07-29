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СК показал видео с подростками, завербованными Киевом в "Дайвинчике" - РИА Новости, 29.07.2026
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12:40 29.07.2026
СК показал видео с подростками, завербованными Киевом в "Дайвинчике"

СК показал видео с допросами подростков, которых Киев завербовал в "Дайвинчике"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завербованные спецслужбами Украины подростки рассказали, что по указке кураторов в Telegram-сервисе знакомств "Дайвинчик" они покупали розжиг, бутылки и монтировки для совершения терактов в России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завербованные спецслужбами Украины подростки рассказали, что по указке кураторов в Telegram-сервисе знакомств "Дайвинчик" они покупали розжиг, бутылки и монтировки для совершения терактов в регионах РФ, соответствующее видео опубликовано в канале СК РФ на платформе "Макс".
Ранее ФСБ сообщило о том, что силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик", которые по заданию спецслужб Украины в числе прочего нападали на правоохранителей и совершали поджоги разных объектов. Основателю мессенджера Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск. По данному факту СК РФ завел ряд уголовных дел.
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Один из подростков рассказал, что по указке кураторов он купил розжиг и бутылки, в дальнейшем он должен был совершить теракт. Также СК показал кадры, как юноша бросил горящую бутылку на крышу здания в Петербурге, после чего начался пожар.
Другой задержанный рассказал, что для совершения теракта на железнодорожных путях кураторы сказали ему купить гвоздодер и перчатки. Кроме того, они попросили заснять на видео, как он ломает электрический шкаф.
"Я сидел в чате для знакомств, где познакомился с девушкой. Она мне скинула ссылку, но я понимал, что общаюсь все-таки с украинцами", - рассказал один из завербованных подростков, добавив, что позже кураторы попросили его приехать в Саратов и купить канистру.
По его словам, он понимал, что в дальнейшем они ему скажут поджечь автомобиль.
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