Краткий пересказ от РИА ИИ Завербованные спецслужбами Украины подростки рассказали, что по указке кураторов в Telegram-сервисе знакомств "Дайвинчик" они покупали розжиг, бутылки и монтировки для совершения терактов в России.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завербованные спецслужбами Украины подростки рассказали, что по указке кураторов в Telegram-сервисе знакомств "Дайвинчик" они покупали розжиг, бутылки и монтировки для совершения терактов в регионах РФ, соответствующее видео опубликовано в канале СК РФ на платформе " Завербованные спецслужбами Украины подростки рассказали, что по указке кураторов в Telegram-сервисе знакомств "Дайвинчик" они покупали розжиг, бутылки и монтировки для совершения терактов в регионах РФ, соответствующее видео опубликовано в канале СК РФ на платформе " Макс ".

Ранее ФСБ сообщило о том, что силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик", которые по заданию спецслужб Украины в числе прочего нападали на правоохранителей и совершали поджоги разных объектов. Основателю мессенджера Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск. По данному факту СК РФ завел ряд уголовных дел.

Один из подростков рассказал, что по указке кураторов он купил розжиг и бутылки, в дальнейшем он должен был совершить теракт. Также СК показал кадры, как юноша бросил горящую бутылку на крышу здания в Петербурге, после чего начался пожар.

Другой задержанный рассказал, что для совершения теракта на железнодорожных путях кураторы сказали ему купить гвоздодер и перчатки. Кроме того, они попросили заснять на видео, как он ломает электрический шкаф.

"Я сидел в чате для знакомств, где познакомился с девушкой. Она мне скинула ссылку, но я понимал, что общаюсь все-таки с украинцами", - рассказал один из завербованных подростков, добавив, что позже кураторы попросили его приехать в Саратов и купить канистру.