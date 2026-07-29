Депутат Госдумы прокомментировал удары ВСУ по священникам

Краткий пересказ от РИА ИИ Замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков заявил, что удары по православному духовенству со стороны ВСУ и на Ближнем Востоке могут быть частью кампании по уничтожению православия.

По его словам, с началом СВО уничтожение православного духовенства приобрело особый масштаб и касается не только российских священников, но и клириков Украинской православной церкви, а также духовенства Антиохийского и Иерусалимского патриархатов.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Удары по православному духовенству со стороны ВСУ, а также на Ближнем Востоке могут быть частями большой кампании по уничтожению православия, заявил РИА Новости замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков ("Справедливая Россия").

Ранее Русская православная церковь сообщила, что в результате атаки американского дрона Hornet в ЛНР погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисим) и ранен настоятель храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады иеромонах Иларион (Качур).

"То, что мы видим на протяжении последних пяти лет - хотя и ранее это было, но с началом СВО приобрело особый масштаб - это всестороннее уничтожение православного духовенства теми или иными способами", - сказал Новичков.

По его словам, атаки дронов корректируются, а у священников всегда видны нагрудные кресты и черные одеяния, даже под броней.

Депутат отметил, что с началом СВО уничтожение православного духовенства приобрело особый масштаб, и это касается не только российских священников, но и клириков канонической Украинской православной церкви, а также духовенства Антиохийского и Иерусалимского патриархатов в секторе Газа, Ливане и Сирии.

"Украинские, израильские, западноевропейские силы принимают участие в уничтожении православных церквей, убийствах священников и измывательстве над крестами и святынями", - добавил он.