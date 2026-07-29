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Потапова обыграла Винус Уильямс на старте турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Теннис
 
07:20 29.07.2026
Потапова обыграла Винус Уильямс на старте турнира в Вашингтоне

Потапова обыграла Винус Уильямс на старте турнира WTA в Вашингтоне

© Фото : Пресс-служба турнира в БирмингемеАнастасия Потапова
Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба турнира в Бирмингеме
Анастасия Потапова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Потапова, сменившая спортивное гражданство на австрийское, обыграла Винус Уильямс на старте турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Встреча первого круга завершилась со счетом 6:3, 6:3 и продолжалась 1 час 15 минут.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сменившая спортивное гражданство на австрийское теннисистка Анастасия Потапова обыграла экс-первую ракетку мира американку Винус Уильямс на старте турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча первого круга завершилась со счетом 6:3, 6:3 и продолжалась 1 час 15 минут. Потапова располагается на 27-м месте в рейтинге WTA, получившая wild card на турнир Винус Уильямс - 664-я ракетка мира.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Citi DC Open
29 июля 2026 • начало в 04:25
Завершен
Анастасия Потапова
2 : 06:36:3
Винус Уильямс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Уильямс 46 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Потаповой 27 лет. Она является уроженкой Москвы и объявила о смене спортивного гражданства на австрийское в декабре 2025 года. Во втором раунде турнира она сыграет против серебряного призера Олимпиады в Париже в парном разряде россиянки Дианы Шнайдер.
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