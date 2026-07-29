Потапова обыграла Винус Уильямс на старте турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анастасия Потапова, сменившая спортивное гражданство на австрийское, обыграла Винус Уильямс на старте турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- Встреча первого круга завершилась со счетом 6:3, 6:3 и продолжалась 1 час 15 минут.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сменившая спортивное гражданство на австрийское теннисистка Анастасия Потапова обыграла экс-первую ракетку мира американку Винус Уильямс на старте турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Mubadala Citi DC Open
29 июля 2026 • начало в 04:25
Завершен
2 : 06:36:3
Уильямс 46 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Потаповой 27 лет. Она является уроженкой Москвы и объявила о смене спортивного гражданства на австрийское в декабре 2025 года. Во втором раунде турнира она сыграет против серебряного призера Олимпиады в Париже в парном разряде россиянки Дианы Шнайдер.