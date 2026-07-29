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ЦСКА нашел замену Акинфееву? В армейском клубе наступает конец эпохи - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
19:26 29.07.2026 (обновлено: 00:49 30.07.2026)

ЦСКА нашел замену Акинфееву? В армейском клубе наступает конец эпохи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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ЦСКА оформил трансфер вратаря впервые за 17 лет. Значит ли переход Максима Бориско из "Балтики", что легенда армейцев Игорь Акинфеев готов повесить бутсы на гвоздь? РИА Новости Спорт разбирается во вратарском вопросе "красно-синих".

У Акинфеева проблемы со здоровьем

Акинфеев вступил в свой 24-й сезон в профессиональной карьере. Число почти немыслимое — 40-летний вратарь играет в основе ЦСКА аж с 2003 года! Правда, с апреля Игоря Владимировича на поле не видно из-за повреждения.
«
"Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего — работаем, пашем. Все будет хорошо! И всем спасибо за поддержку", — писал Акинфеев в июне в своем Telegram-канале.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игорь Акинфеев
Не совсем ясно, когда Акинфеев сможет вернуться на поле. В июне капитан продлил контракт с ЦСКА еще на год, но в новый сезон команда вступила без него. Сложно сказать, насколько серьезно команда рассчитывает на Акинфеева в качестве первого номера. Кто знает, может новый контракт — жест благодарности от родного клуба. Даже после подписания соглашения Акинфеев обратил особое внимание на свое повреждение.
"Огромное спасибо клубу за поддержку во время травмы, — привел его слова "Чемпионат". — Много клубов, которые так бы не сделали. Но я много лет отдаю свою любовь ЦСКА, и эта наша любовь должна быть еще дольше. В любой роли я буду помогать ЦСКА".
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Купили вратаря впервые с 2009-го

ЦСКА впервые за долгие годы пришлось искать усиление во вратарскую линию на трансферном рынке. В последний раз "армейцы" покупали вратаря аж в далеком 2009-м — им был Сергей Чепчугов.
Слухи об интересе клуба к вратарю "Балтики" ходили с начала трансферного окна, но о переходе все не объявлялось. Наступил старт сезона, который открывался именно матчем ЦСКА с "Балтикой". Бориско вышел в старте калининградцев и, несмотря на поражение, провел потрясающий матч. Особенно выделился эпизод с двойным сэйвом в концовке.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Бориско
Максим Бориско - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Максим Бориско
То, что именно этот перформанс окончательно убедил руководство ЦСКА в необходимости трансфера — красивое предположение, но Бориско тащил и в прошлом сезоне. Он стал одной из главных причин сенсационного взлета "Балтики". Более 85 процентов отраженных ударов, 6,26 предотвращенных голов — лучшие показатели в лиге. И именно после травмы Максима "балтийцы" повалились — пропустили во всех семи последних матчах сезоне в отсутствие основного кипера.
Вероятно, 26-летний Бориско — вариант для долгосрочной замены Акинфееву. Новичок ЦСКА сразу отметил влияние капитана на его становление: "Здесь играет легенда вратарского цеха — Игорь Акинфеев. Первым воспоминанием об Игоре был Евро-2008, тогда я только начал заниматься футболом. В 2012-м я уже встал в ворота, с тех пор смотрел каждый его матч".
Вот такая преемственность. А "Балтику" без Бориско ждет непростой период адаптации. Главный тренер команды Андрей Талалаев перед матчем в ЦСКА описал возможный уход вратаря так: "Выстрел в голову и борьба за выживание".
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А как же Тороп?

Казалось, в ЦСКА уже есть преемник Акинфеева. На эту роль долго и упорно готовили 22-летнего Владислава Торопа. За несколько лет он скопил уже 64 матча за клуб, да и сам Акинфеев поддерживал его кандидатуру.
"Владислав — талантливый парень. Если честно, если я нахожусь на скамейке, то за ворота не переживаю", — говорил Игорь Владимирович пару лет назад.
Однако не обходилось и без критики. Все-таки Тороп даже по нынешним меркам — вратарь довольно молодой. Акинфеев открыто рассказывал, что, по его мнению, в некоторых аспектах он еще "не повзрослел".
«
"Защитник к нему подходит, забирает мяч, сам выбивает или разыгрывает — я своим глазам не верю, для меня это шок. Говорю ему: "Слава, ты зачем вообще нужен?" … Или такой аспект вратарского взросления: если на выходе тебя прессанули — ответь! Ты — хозяин штрафной площади".
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладислав Тороп
Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Владислав Тороп
Вероятно, недостаточно уверенная игра в пас и на выходах могла повлиять на видение руководства клуба. Да и от результативных ошибок Тороп не застрахован — к примеру, пропущенный гол в осенней игре с "Локомотивом", когда Дмитрий Воробьев забил прямым ударом от углового флага.
Впрочем, ошибки допускает любой вратарь. Главное — правильно на них отреагировать. А для Торопа в новом сезоне еще важнее будет не расклеиться после появления конкурента. Все-таки в команде сейчас, так или иначе, сразу трое вратарей претендуют на место в основе — хоть один и травмирован. Если Акинфеев действительно близок к завершению карьеры, то хотя бы за эту позицию армейские болельщики могут быть спокойны.
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