В Госдуме призвали руководство Telegram сесть за стол переговоров с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной.

ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.

По словам Чепы, глобальные цифровые платформы — это серьезные инструменты влияния, требующие от руководства ответственного подхода.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глобальные цифровые платформы - это серьезные инструменты влияния, требующие от руководства ответственного подхода, и Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

"В международной политике любые спорные вопросы должны решаться через переговоры, но они невозможны без понимания ответственности… В этой ситуации руководству Telegram необходимо не уходить от диалога, а сесть за стол переговоров и с российской стороной", - сказал Чепа.

По его словам, Дуров имеет большой опыт взаимодействия с представителями различных государств и спецслужб и хорошо понимает, что деятельность международной компании неизбежно связана с учетом интересов и требований стран, где она работает.

"Если платформа используется в интересах отдельных сил или в ущерб безопасности государства, это должно получать соответствующую оценку", - считает депутат.