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В Госдуме призвали руководство Telegram сесть за стол переговоров с Россией - РИА Новости, 29.07.2026
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15:16 29.07.2026
В Госдуме призвали руководство Telegram сесть за стол переговоров с Россией

Чепа: Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной.
  • ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.
  • По словам Чепы, глобальные цифровые платформы — это серьезные инструменты влияния, требующие от руководства ответственного подхода.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глобальные цифровые платформы - это серьезные инструменты влияния, требующие от руководства ответственного подхода, и Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
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"В международной политике любые спорные вопросы должны решаться через переговоры, но они невозможны без понимания ответственности… В этой ситуации руководству Telegram необходимо не уходить от диалога, а сесть за стол переговоров и с российской стороной", - сказал Чепа.
По его словам, Дуров имеет большой опыт взаимодействия с представителями различных государств и спецслужб и хорошо понимает, что деятельность международной компании неизбежно связана с учетом интересов и требований стран, где она работает.
"Если платформа используется в интересах отдельных сил или в ущерб безопасности государства, это должно получать соответствующую оценку", - считает депутат.
Чепа отметил, что глобальные цифровые платформы сегодня - это не просто бизнес, это серьезные инструменты влияния, которые требуют от руководства взвешенного и ответственного подхода.
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ТехнологииРоссияУкраинаАлексей ЧепаПавел ДуровTelegramГосдума РФСправедливая Россия
 
 
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