Telegram годами игнорировал российские законы, заявили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ким заявила, что Telegram годами игнорировал требования российского законодательства.
- ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.
- По словам Марины Ким, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Telegram годами игнорировал требования российского законодательства и сознательно не хотел работать по правилам страны, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия").
Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
"Здесь важно говорить прямо. Telegram годами игнорировал требования российского законодательства и сознательно не хотел работать по правилам страны, в которой у него огромная аудитория. Для нас принцип простой: если ты работаешь в России - соблюдай российские законы", - сказала Ким.
По ее словам, нежелание Telegram соблюдать российские законы - это выбор компании и ее ответственность за последствия, а у России есть свои цифровые решения и свои мессенджеры.
"Государство обязано защищать собственное правовое поле, а не подстраиваться под чужое упрямство", - добавила депутат.