Telegram годами игнорировал российские законы, заявили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Ким заявила, что Telegram годами игнорировал требования российского законодательства.

ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.

По словам Марины Ким, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Telegram годами игнорировал требования российского законодательства и сознательно не хотел работать по правилам страны, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия").

Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.

Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

"Здесь важно говорить прямо. Telegram годами игнорировал требования российского законодательства и сознательно не хотел работать по правилам страны, в которой у него огромная аудитория. Для нас принцип простой: если ты работаешь в России - соблюдай российские законы", - сказала Ким.

По ее словам, нежелание Telegram соблюдать российские законы - это выбор компании и ее ответственность за последствия, а у России есть свои цифровые решения и свои мессенджеры.