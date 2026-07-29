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В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о терминале пропуска трафика - РИА Новости, 29.07.2026
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18:12 29.07.2026
В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о терминале пропуска трафика

В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о виртуальной телефонной станции

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге впервые вынесен приговор по делу о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
  • 17-летний юноша из Амурской области активировал 57 сим-карт, оформленных на третьих лиц, что привело к хищению денежных средств на сумму более 5,5 миллиона рублей.
  • Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. В Петербурге впервые вынесен приговор по делу о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Санкт-Петербурге впервые рассмотрено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции)", - написала Лебедева в своих соцсетях.
Она добавила, что фигурант дела 17-летний юноша, приехавший в Петербург из Амурской области для работы, которую он нашел по объявлению в интернете.
"Далее, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получил специализированное оборудование, включающее мобильные телефоны, и не менее 217 сим-карт, разместил вышеуказанное полученное оборудование в номере апарт-отеля. Константин установил на мобильные телефоны мобильное приложение "Связь с Windows", авторизовал аккаунты, извлекал из пластиковых адаптеров сим-карты, после чего поочередно помещал в лотки", - рассказала Лебедева.
Всего он таким образом активировал 57 сим-карт, которые были оформлены на третьих лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников.
Суд расценил эти действия как обеспечение незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика, в результате которого было совершено хищение денежных средств одного из граждан на сумму более 5,5 миллиона рублей.
"Ленинский районный суд нашего города назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев", - отметила глава пресс-службы.
По ее информации, на сегодняшний день в судах Санкт-Петербурга на рассмотрении находится еще два дела по аналогичной статье УК РФ.
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