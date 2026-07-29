В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о терминале пропуска трафика

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге впервые вынесен приговор по делу о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

17-летний юноша из Амурской области активировал 57 сим-карт, оформленных на третьих лиц, что привело к хищению денежных средств на сумму более 5,5 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. В Петербурге впервые вынесен приговор по делу о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"В Санкт-Петербурге впервые рассмотрено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции)", - написала Лебедева в своих соцсетях.

Она добавила, что фигурант дела 17-летний юноша, приехавший в Петербург из Амурской области для работы, которую он нашел по объявлению в интернете.

"Далее, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получил специализированное оборудование, включающее мобильные телефоны, и не менее 217 сим-карт, разместил вышеуказанное полученное оборудование в номере апарт-отеля. Константин установил на мобильные телефоны мобильное приложение "Связь с Windows", авторизовал аккаунты, извлекал из пластиковых адаптеров сим-карты, после чего поочередно помещал в лотки", - рассказала Лебедева.

Всего он таким образом активировал 57 сим-карт, которые были оформлены на третьих лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников.

Суд расценил эти действия как обеспечение незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика, в результате которого было совершено хищение денежных средств одного из граждан на сумму более 5,5 миллиона рублей.

"Ленинский районный суд нашего города назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев", - отметила глава пресс-службы.