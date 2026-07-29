Клещи в Ленинградской области оказались не опаснее, чем в Дании и Швеции

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые выяснили, что доля пациентов, переболевших лихорадкой, которую вызывает переносимая клещами бактерия Borrelia miyamotoi, в Ленинградской области и Санкт-Петербурга сопоставима со статистикой Дании, Нидерландов и Швеции.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Риск заражения сельского населения Ленинградской области клещевой лихорадкой в два раза выше, чем в городе Санкт‑Петербурге. При этом доля людей, переболевших лихорадкой, которую вызывает переносимая клещами бактерия Borrelia miyamotoi, в этом северо‑западном регионе России сопоставима со статистикой Дании, Нидерландов и Швеции, установили российские эпидемиологи. Результаты исследования Риск заражения сельского населения Ленинградской области клещевой лихорадкой в два раза выше, чем в городе Санкт‑Петербурге. При этом доля людей, переболевших лихорадкой, которую вызывает переносимая клещами бактерия Borrelia miyamotoi, в этом северо‑западном регионе России сопоставима со статистикой Дании, Нидерландов и Швеции, установили российские эпидемиологи. Результаты исследования опубликованы в издании Tropical Medicine and Infectious Disease.

Клещи служат переносчиками опасных для человека инфекций — клещевого энцефалита, вызываемого вирусами, и боррелиоза, возбудители которого — бактерии из рода Боррелия (Borrelia).

Боррелиоз — это тяжелая лихорадка с головной болью, ознобом и мышечной болью. На территории России это заболевание чаще вызывает бактерия Borrelia burgdorferi. Также человека могут поражать переносимые клещами и грызунами бактерии вида Borrelia miyamotoi (B. miyamotoi). До настоящего времени не было известно, насколько эта бактерия распространена в разных регионах России.

Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Университета имени И.М. Сеченова оценили распространенность B. miyamotoi на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение 2022–2024 годов ученые собрали более полутора тысяч взрослых клещей в зеленых зонах Санкт-Петербурга и лесах Ленинградской области. Дополнительно исследователи отловили 516 мелких млекопитающих (в основном рыжих полевок и желтогорлых мышей), которые служат природными хозяевами для B. miyamotoi и, следовательно, источниками ее распространения. Кроме того, ученые исследовали образцы крови 3743 добровольцев — жителей региона, чтобы по антителам определить, сталкивались ли они когда‑либо с исследуемой инфекцией.

Оказалось, что в Ленинградской области до пяти процентов клещей заражены бактерией B. miyamotoi, тогда как в Санкт-Петербурге таких клещей — менее двух процентов. Среди мелких млекопитающих бактерию переносили почти 40 процентов грызунов в Ленинградской области и 14 процентов — в Санкт-Петербурге. Чаще всего ученые находили бактерию в почках животных, что может указывать на ее способность длительно сохраняться в этом органе.

Анализ крови добровольцев показал: 2,2 процента жителей Ленинградской области сталкивались с B. miyamotoi, перенесли вызываемую ею лихорадку и имеют к ней антитела. Среди петербуржцев таких людей было меньше — около одного процента.

"Доля людей, имеющих иммунный ответ к этой бактерии, оказалась сопоставимой с данными из Дании, Нидерландов и Швеции, что говорит о равномерной распространенности возбудителя в умеренном климатическом поясе Европы. При этом, как выяснилось, риск контакта с B. miyamotoi значительно выше на природных территориях, и это важно учитывать при планировании мероприятий по профилактике заражений среди населения", — рассказал руководитель проекта, заместитель директора по научной работе Санкт‑Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ученые планируют продолжать изучать распространение и перемещение бактерий и вирусов, передаваемых клещами, на территории Северо‑Западного федерального округа.

"Нам интересны возбудители инфекционных заболеваний как вирусной, так и бактериальной природы. Полученные результаты будут способствовать принятию управленческих решений, направленных на обеспечение санитарно‑эпидемиологического благополучия населения региона", — подчеркнул Дедков.

Ранее ученые определили, что клещи Северо‑Западного федерального округа, в том числе обитающие в Ленинградской области, переносят недавно открытые в Китае и Японии вирусы Бейджи (Beiji nairovirus) и Мукава (Mukawa virus), а также вариацию вируса "Лесное" ("Lesnoe mivirus"). Первые два возбудителя вызывают лихорадку, а третий поражает клетки печени.