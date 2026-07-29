Советские традиции инженерных кружков развиваются в новых условиях

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Современный инженерный кружок должен учить детей не только пользоваться технологиями, но и понимать, проектировать, создавать их. Эту модель развивает всероссийский проект "Лига СОТ", финальные мероприятия которого пройдут в октябре. О том, какими должны быть инженерные кружки XXI века, РИА Новости рассказал директор Центра инновационных проектов СОНО "Обрсоюз" Максим Журкин.

— Максим Сергеевич, какие задачи были поставлены перед проектом "Лига СОТ"?

— "Лига СОТ" — это всероссийский проект для школьников и студентов, в котором технологии осваиваются не по принципу "послушал лекцию и ответил у доски", а через решение инженерной задачи. В "Лиге СОТ" ребенок перестает быть простым пользователем и начинает осваивать роль создателя. Он не наблюдает за роботом, а проектирует его; не играет беспилотником, а разбирается, как связаны конструкция, датчики и программы.

Аббревиатура СОТ расшифровывается как "сквозные образовательные траектории", но смысл проекта шире. Мы соединяем инженерное творчество и реальные задачи. Юноши и девушки проходят путь от идеи до работающего продукта, они начинают понимать всю цепочку: для кого создается решение, как оно устроено, кто будет им пользоваться и какой результат это даст.

В этом смысле у проекта есть историческая связь с советской инженерной традицией. В СССР работали станции юных техников, дома пионеров, авиамодельные и радиотехнические кружки. Там ребята паяли, собирали и запускали модели, и таким образом интерес превращался в профессиональный выбор.

© Shutterstock/FOTODOM / Shakirov Albert Преподаватель с учениками занимается программированием © Shutterstock/FOTODOM / Shakirov Albert Преподаватель с учениками занимается программированием

"Лига СОТ" продолжает сильную сторону этой традиции, но переводит ее на язык XXI века. На месте радиосхемы может быть сеть датчиков, а на месте простой авиамодели — программируемая беспилотная система. Стране нужны молодые люди, которые умеют не только осваивать готовые решения, но и создавать собственные технологии.

Проект создан СОНО "Обрсоюз" и развивается в сотрудничестве с ВДЦ "Смена" и технологическими партнерами. Для ребенка "Лига СОТ" может стать первой пробой профессии, а для страны — инвестицией в инженерные кадры, технологическую самостоятельность и доступность современного образования в регионах. При этом участие в конкурсных мероприятиях бесплатное.

— Какие тематические направления включает проект?

— В "Лиге СОТ" представлены направления "робототехника и беспилотные автономные системы", "разработка игр и киберспорт". Эти направления выбраны не случайно: именно на их пересечении развиваются промышленность, сельское хозяйство, транспорт и современные города.

В треке "Робототехника" участники собирают и программируют отечественную платформу "1Т РЭКС": устанавливают электронику, создают детали с помощью 3D-печати, пишут программы и учат робота двигаться по заданному маршруту. В направлении Интернета вещей используется "1Т Киберферма" — модель умной теплицы. В треке беспилотных систем участники осваивают пилотирование, а на "1Т" Арене тренируются в киберспорте.

— Дети какого возраста могут принять участие в проекте?

— Доступны две категории: юниоры — от 11 до 13 лет и студенты — от 14 до 17 лет. Участие командное, а задания различаются по сложности и глубине.

Младшим участникам важно понять саму логику технологии, а старшие уже могут работать с архитектурой решения, автономностью, качеством кода и аргументацией инженерного выбора. Одиннадцатилетний участник не обязан знать столько же, сколько семнадцатилетний. Важнее другое: умеет ли он наблюдать, задавать вопросы, пробовать, работать в команде и объяснять решение.

© Shutterstock/FOTODOM / ultramansk В лаборатории © Shutterstock/FOTODOM / ultramansk В лаборатории

— Не слишком ли рано ребенку в 11 лет конструировать беспилотники и изучать кибербезопасность?

— Знакомиться с принципами работы технологий не рано. В одиннадцать лет ребенок может работать с конструктором, симулятором и простыми датчиками под руководством наставника.

Советские школьники тоже достаточно рано приходили в авиамодельные и радиотехнические кружки. Конечно, никто сразу не поручал им создавать сложную машину. Сначала они изучали материалы и собирали простую модель. Сила этой системы состояла именно в постепенном вхождении в настоящее дело.

Сегодня действует тот же принцип. Сначала ребенок может провести аппарат по маршруту в симуляторе или запрограммировать учебную модель. Знакомство с кибербезопасностью начинается не со "взлома", а с понимания приемов социальной инженерии.

Более того, дети уже живут среди алгоритмов, умных устройств и цифровых рисков. Если не объяснять им устройство этого мира, они останутся беззащитными потребителями. Поэтому главный вопрос — не "слишком ли рано?", а "как организовано обучение?". Оно должно соответствовать возрасту, проходить под контролем наставника, двигаться от простого к сложному.

— Не уводят ли цифровые технологии талантливых детей от классической инженерии?

— На мой взгляд, это ложное противопоставление. Цифровые технологии не отменяют инженерную школу, а становятся ее новым смыслом. Возьмем беспилотник. Без знания аэродинамики он не полетит, а без расчета прочности может разрушиться. Но без навигации и алгоритма управления он тоже не станет современной системой.

Советская инженерная школа была сильной не потому, что в ней не было цифровых технологий, а потому, что она ценила фундаментальность и точность. Эти качества сегодня нужны не меньше. Код не освобождает от знания физики, а компьютерная модель не отменяет испытаний реального прототипа.

Наша задача — не заменить конструктора программистом, а научить будущих конструкторов и программистов работать вместе. В команде один ребенок может лучше понимать механику, другой — электронику, третий — программный код, четвертый — испытания и презентацию. Современная инженерия начинается там, где эти способности соединяются вокруг общей задачи.

© Shutterstock/FOTODOM / CrizzyStudio Монтаж программируемой робототехники © Shutterstock/FOTODOM / CrizzyStudio Монтаж программируемой робототехники

— Какие главные вызовы цифровой эпохи, на ваш взгляд, сегодня стоят перед молодыми людьми?

— Главный вызов — перейти от использования технологии к глубокому пониманию устройства. Интерфейсы становятся все проще: нажал кнопку — получил текст, изображение, расчет. Но простота экрана скрывает сложность системы. Будущий специалист должен видеть данные и цену ошибки.

Второй вызов — скорость перемен. Бессмысленно однажды выучить все программы и считать обучение законченным: инструменты все равно обновятся. Выигрывает тот, кто понимает фундаментальные принципы, не боится новой среды, умеет учиться на протяжении всей жизни.

Третий вызов — ответственность. Если алгоритм управляет аппаратом и влияет на решение человека, разработчик обязан думать о безопасности. Что произойдет при отказе? Можно ли доверять данным? Кто имеет к ним доступ? Не причинит ли система вреда?

Четвертый вызов — научиться работать не в одиночку, а в команде. Большой технологический продукт почти никогда не создается одним человеком.

Наконец, для России особенно важен переход от потребления готовых решений к созданию собственных продуктов. Этого нельзя добиться одним лозунгом. Необходима длинная образовательная цепочка: интерес ребенка, хороший наставник, первая модель, первая ошибка, первый работающий прототип и осознанный выбор профессии. "Лига СОТ" помогает выстроить начало такой цепочки.

— Вы упомянули конкурсные мероприятия. Какие бонусы получают победители?

— Все команды получают сертификаты, а лучшие — дипломы и ценные призы от партнеров. Для педагогов, подготовивших команды, также планируется отдельная номинация. Но главный долгосрочный результат участия — опыт прохождения полного инженерного цикла.

Вопрос о дополнительных баллах при поступлении сейчас прорабатывается с вузами. На данном этапе "Лига СОТ" не гарантирует их автоматического начисления, но мы рассчитываем, что в будущем университеты смогут учитывать победу и участие в соревнованиях.

Годовой цикл соревнований состоит из нескольких этапов. Сначала проходит дистанционный отбор участников, а затем они встречаются на очном финале, выполняют кейсы и защищают проекты. В октябре лучшие решения будут представлены на международном фестивале, который завершит годовой цикл.

При этом одного абсолютного победителя нет. В проекте предусмотрены разные технологические треки и две возрастные категории, поэтому корректно говорить о командах-победителях.

— Как школьникам попасть в "Лигу СОТ" и где встретятся финалисты в октябре?

— Концепция развития проекта предусматривает масштабный всероссийский дистанционный отбор, в котором смогут принять участие школьники из всех регионов России. Он пройдет на официальном сайте проекта. География не должна становиться препятствием: подать заявку и выполнить отборочные задания сможет команда из любого региона страны.