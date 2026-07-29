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В Москве пройдет всероссийский детский футбольный турнир - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
10:00 29.07.2026
В Москве пройдет всероссийский детский футбольный турнир

В Москве с 9 по 15 августа пройдет всероссийский детский футбольный турнир

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийский детский футбольный турнир «Кубок московского спорта» пройдет в Москве с 9 по 15 августа.
  • В турнире примут участие 28 юношеских команд из Москвы и 16 других регионов России.
  • 15 августа пройдут матч за третье место и финальная встреча турнира.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Всероссийский детский футбольный турнир "Кубок московского спорта" пройдет в столице с 9 по 15 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В олимпийском комплексе "Лужники" с 9 по 15 августа пройдет Всероссийский детский футбольный турнир "Кубок московского спорта". За победу поборются 28 сильнейших юношеских команд", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что столицу представят сборная Московской футбольной академии, команды футбольных клубов "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Чертаново".
"Вместе с ними за трофей поборются воспитанники лучших футбольных академий из 16 регионов России: Санкт-Петербурга, Ангарска, Белгорода, Иркутска, Магнитогорска, Махачкалы, Каменска-Шахтинского, Самары, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Перми, Анапы, Тольятти и Энгельса", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что для спортсменов и зрителей подготовили шоу-программу, на сцене выступят диджеи, артисты исполнят танцевальные номера и государственный гимн Российской Федерации.
"С 9 по 11 августа состоятся матчи группового этапа. 12 августа станет днем отдыха для участников, после чего 13 и 14 августа пройдут четвертьфиналы и полуфиналы. В заключительный день турнира, 15 августа, в спортивном городке состоятся матч за третье место и финальная встреча", - добавляется в сообщении.
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