В Москве пройдет всероссийский детский футбольный турнир

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всероссийский детский футбольный турнир «Кубок московского спорта» пройдет в Москве с 9 по 15 августа.
- В турнире примут участие 28 юношеских команд из Москвы и 16 других регионов России.
- 15 августа пройдут матч за третье место и финальная встреча турнира.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Всероссийский детский футбольный турнир "Кубок московского спорта" пройдет в столице с 9 по 15 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В олимпийском комплексе "Лужники" с 9 по 15 августа пройдет Всероссийский детский футбольный турнир "Кубок московского спорта". За победу поборются 28 сильнейших юношеских команд", - говорится в сообщении.
"Вместе с ними за трофей поборются воспитанники лучших футбольных академий из 16 регионов России: Санкт-Петербурга, Ангарска, Белгорода, Иркутска, Магнитогорска, Махачкалы, Каменска-Шахтинского, Самары, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Перми, Анапы, Тольятти и Энгельса", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что для спортсменов и зрителей подготовили шоу-программу, на сцене выступят диджеи, артисты исполнят танцевальные номера и государственный гимн Российской Федерации.
"С 9 по 11 августа состоятся матчи группового этапа. 12 августа станет днем отдыха для участников, после чего 13 и 14 августа пройдут четвертьфиналы и полуфиналы. В заключительный день турнира, 15 августа, в спортивном городке состоятся матч за третье место и финальная встреча", - добавляется в сообщении.
СМИ: УЕФА обсудит бойкот ЧМ из-за планов ФИФА
Вчера, 00:37