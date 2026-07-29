В Москве пройдет всероссийский детский футбольный турнир

Краткий пересказ от РИА ИИ Всероссийский детский футбольный турнир «Кубок московского спорта» пройдет в Москве с 9 по 15 августа.

В турнире примут участие 28 юношеских команд из Москвы и 16 других регионов России.

15 августа пройдут матч за третье место и финальная встреча турнира.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Всероссийский детский футбольный турнир "Кубок московского спорта" пройдет в столице с 9 по 15 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В олимпийском комплексе "Лужники" с 9 по 15 августа пройдет Всероссийский детский футбольный турнир "Кубок московского спорта". За победу поборются 28 сильнейших юношеских команд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что столицу представят сборная Московской футбольной академии, команды футбольных клубов " Спартак ", ЦСКА , "Локомотив" и "Чертаново".

"Вместе с ними за трофей поборются воспитанники лучших футбольных академий из 16 регионов России: Санкт-Петербурга, Ангарска, Белгорода, Иркутска, Магнитогорска, Махачкалы, Каменска-Шахтинского, Самары, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Перми, Анапы, Тольятти и Энгельса", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что для спортсменов и зрителей подготовили шоу-программу, на сцене выступят диджеи, артисты исполнят танцевальные номера и государственный гимн Российской Федерации.