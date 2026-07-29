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Дуров стал противопоставлять себя государству, заявил Миронов - РИА Новости, 29.07.2026
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14:43 29.07.2026
Дуров стал противопоставлять себя государству, заявил Миронов

РИА Новости: Миронов заявил, что Дуров начал противопоставлять себя государству

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Справедливая Россия" заявил, что Павел Дуров начал противопоставлять себя государству.
  • Сергей Миронов считает, что Дуров не навел порядок в Telegram.
  • По его словам, ответственность за это должны определить правоохранительные органы России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров когда-то неплохо начинал и создавал хорошие сервисы, но затем начал противопоставлять себя государству и встал на одну сторону с теми, кто использует мессенджер для организации преступлений, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Ранее ФСБ России сообщила, что Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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"Дуров когда-то неплохо начинал, создавал хорошие сервисы… Но потом зачем-то начал противопоставлять себя государству. Проще говоря, стал брать на себя лишнее и решать, что, по его мнению, правильно и безопасно для общества, а что нет", - сказал Миронов.
По его словам, теперь же Дуров и вовсе связался с "плохой компанией", встав на одну сторону с теми, кто использует Telegram для организации преступлений, в том числе терактов.
Лидер партии напомнил, что российские власти уже несколько лет добиваются, чтобы в мессенджере навели порядок и сделали его безопасным для пользователей, но Дуров действует на свое усмотрение.
"На этом фоне цинично и лицемерно звучат утверждения, что мессенджер - это всего лишь инструмент по аналогии со смартфоном или компьютером, за который его владелец не должен нести ответственность", - считает Миронов.
Он убежден, что ответственность должна быть, а какая именно - разберутся правоохранительные органы России.
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ТехнологииРоссияПавел ДуровСергей МироновTelegramСправедливая РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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