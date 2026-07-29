Дуров стал противопоставлять себя государству, заявил Миронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии "Справедливая Россия" заявил, что Павел Дуров начал противопоставлять себя государству.

Сергей Миронов считает, что Дуров не навел порядок в Telegram.

По его словам, ответственность за это должны определить правоохранительные органы России.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров когда-то неплохо начинал и создавал хорошие сервисы, но затем начал противопоставлять себя государству и встал на одну сторону с теми, кто использует мессенджер для организации преступлений, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Ранее ФСБ России сообщила, что Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.

« "Дуров когда-то неплохо начинал, создавал хорошие сервисы… Но потом зачем-то начал противопоставлять себя государству. Проще говоря, стал брать на себя лишнее и решать, что, по его мнению, правильно и безопасно для общества, а что нет", - сказал Миронов.

По его словам, теперь же Дуров и вовсе связался с "плохой компанией", встав на одну сторону с теми, кто использует Telegram для организации преступлений, в том числе терактов.

Лидер партии напомнил, что российские власти уже несколько лет добиваются, чтобы в мессенджере навели порядок и сделали его безопасным для пользователей, но Дуров действует на свое усмотрение.

"На этом фоне цинично и лицемерно звучат утверждения, что мессенджер - это всего лишь инструмент по аналогии со смартфоном или компьютером, за который его владелец не должен нести ответственность", - считает Миронов.