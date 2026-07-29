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Дегтярев заявил об огромном потенциале фиджитал-спорта - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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10:23 29.07.2026
Дегтярев заявил об огромном потенциале фиджитал-спорта

Дегтярев: фиджитал-движение продолжает открывать возможности для развития спорта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что у фиджитал-спорта большой потенциал и чем больше стран присоединится к этому движению, тем быстрее получится сформировать новый спорт будущего.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. У фиджитал-спорта большой потенциал, чем больше стран присоединится к этому движению, тем быстрее получится сформировать новый спорт будущего, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" начнется в Астане 29 июля. Казахстан станет третьей страной, принявшей соревнования после России и ОАЭ. Игры завершатся 9 августа. В них примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.
"Формат "Игр будущего", созданный в России, получил международное признание. Фиджитал-движение продолжает объединять страны и открывать возможности для развития спорта", – написал Дегтярев в Telegram-канале.
В преддверии турнира Дегтярев вместе с министром спорта ОАЭ Ахмедом Бельхулем Аль-Фаляси, а также министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мырзабосыновым выступили на сессии в Астане, посвященной будущему фиджитал-спорта.
"Рассказал экспертной аудитории о российском опыте. Сегодня в нашей стране официально признаны спортивное программирование, компьютерный спорт, гонки дронов, лазерный бой и фиджитал-спорт. Утверждена концепция развития фиджитал-движения, работают почти четыре десятка фиджитал-центров, а в единый календарный план Минспорта России включено более 80 соревнований по инновационным видам спорта, в том числе международных. Российские университеты открывают профильные программы. Потенциал фиджитал-спорта огромен. Чем больше стран присоединится к этому движению, тем быстрее мы вместе сформируем спорт будущего – современный, технологичный и открытый для новых поколений", – отметил Дегтярев.
"Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.
Комиссия Госсовета обсудила развитие инновационных видов спорта - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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АстанаКазахстанРоссияМихаил ДегтяревСпортфиджитал спорт
 
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