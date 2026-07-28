Россияне завоевали два золота на турнире по настольному теннису в Ташкенте

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россияне завоевали золотые медали в двух разрядах на турнире по настольному теннису категории WTT Feeder в Ташкенте.

Ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила РИА Новости, что с 28 июля начнет допускать россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. 17 июля ограничения снял Европейский союз настольного тенниса (ETTU).