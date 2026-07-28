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Теннисистка Самсонова обыграла Киз на старте турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Теннис
 
07:43 28.07.2026
Теннисистка Самсонова обыграла Киз на старте турнира в Вашингтоне

Людмила Самсонова обыграла Киз на старте турнира категории WTA 500 в Вашингтоне

© Фото : Пресс-служба China OpenРоссийская теннисистка Людмила Самсонова
Российская теннисистка Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на хардовом турнире категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • В первом круге Самсонова обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на хардовом турнире категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
В первом круге Самсонова, которая занимает 70-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла американку Мэдисон Киз (22-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты.
Во втором раунде Самсонова сыграет с победительницей встречи Джульета Пареха (США, 309) - Ван Синьюй (Китай, 42). Россиянка становилась победительницей турнира в 2022 году.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Citi DC Open
28 июля 2026 • начало в 01:10
Завершен
Людмила Самсонова
2 : 13:66:46:4
Мэдисон Киз
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортВашингтон (штат)СШАКитайВан СиньюйМэдисон КизЖенская теннисная ассоциация (WTA)Людмила Самсонова
 
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