Теннисистка Самсонова обыграла Киз на старте турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на хардовом турнире категории WTA 500 в Вашингтоне.
- В первом круге Самсонова обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на хардовом турнире категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
В первом круге Самсонова, которая занимает 70-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла американку Мэдисон Киз (22-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты.
Во втором раунде Самсонова сыграет с победительницей встречи Джульета Пареха (США, 309) - Ван Синьюй (Китай, 42). Россиянка становилась победительницей турнира в 2022 году.
Mubadala Citi DC Open
28 июля 2026 • начало в 01:10
Завершен