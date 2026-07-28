Тарханов покинул женскую команду "Енисея"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тарханов покинул пост главного тренера женской команды "Енисея".
- Он возглавил команду "Енисей-2".
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший футболист и главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды "Енисея" и возглавил "Енисей-2", сообщается в Telegram-канале клуба.
Специалист возглавил женскую команду в январе 2026 года. После 13 туров чемпионата России красноярский коллектив занимает последнюю, 13-ю строчку в турнирной таблице. "Енисей-2" выступает в дивизионе Б Второй лиги.
Тарханову 71 год. В разные годы он возглавлял московские ЦСКА и "Торпедо", самарские "Крылья Советов", грозненский "Терек", краснодарскую "Кубань", подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал", который под его руководством дошел до финала Кубка России сезона-2016/17. Также специалист тренировал узбекистанский "Пахтакор", литовскую "Ветру", болгарскую "Славию" и армянский "Пюник".