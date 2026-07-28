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В РФС рассказали о рейтинге судей - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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12:01 28.07.2026 (обновлено: 12:16 28.07.2026)
В РФС рассказали о рейтинге судей

Каманцев: рейтинг арбитров РФС будет публиковаться дважды за сезон

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный арбитр
Футбольный арбитр - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сезоне-2026/27 рейтинг арбитров будет публиковаться дважды: зимой и по итогам соревнований.
  • Первое место в рейтинге судей сезона-2025/26 занял Кирилл Левников.
  • Промежуточный список лучших арбитров зимой 2026 года не публиковался из-за дела "Торпедо" и других факторов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил РИА Новости, что в сезоне-2026/27 рейтинг арбитров будет публиковаться дважды - зимой и по итогам соревнований.
В марте 2025 года президент РФС Александр Дюков объявил, что организация будет публиковать рейтинг судей, работающих на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), два раза в год. Зимой 2026 года промежуточный список лучших арбитров не публиковался, а итоги сезона-2025/26 были обнародованы более чем через месяц после завершения розыгрыша чемпионата России. Первое место в рейтинге занял Кирилл Левников.
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"Рейтинг судей будет публиковаться два раза за сезон. В прошлом он не публиковался посреди сезона по понятным причинам - из-за дела "Торпедо" и других факторов. Мы решили, что будет разумным, следуя здравому смыслу, зимой пропустить его выпуск. Никакого секрета из рейтинга мы не делаем - зимой он точно будет. Также мы публиковали его по итогам прошедшего сезона чемпионата России", - сказал Каманцев.
В сезоне-2024/25 московское "Торпедо" по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил автозаводцев из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. В июле этого года Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора "Торпедо" Валерия Скородумова к двум годам колонии общего режима за подкуп 13 арбитров, который повлиял на результаты 20 матчей второго по силе дивизиона российского футбола.
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