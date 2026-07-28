В РФС рассказали о рейтинге судей

"Рейтинг судей будет публиковаться два раза за сезон. В прошлом он не публиковался посреди сезона по понятным причинам - из-за дела "Торпедо" и других факторов. Мы решили, что будет разумным, следуя здравому смыслу, зимой пропустить его выпуск. Никакого секрета из рейтинга мы не делаем - зимой он точно будет. Также мы публиковали его по итогам прошедшего сезона чемпионата России", - сказал Каманцев.