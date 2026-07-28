"Спартак" предложил "Палмейрасу" 25 миллионов евро за Лопеса

Лопесу 25 лет. Он выступает за "Палмейрас" с 2022 года. С 14 голами во всех турнирах он является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. В сентябре 2025 года Лопес продлил контракт с "Палмейрасом" до конца 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 25 миллионов евро.