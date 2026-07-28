"Спартак" предложил "Палмейрасу" 25 миллионов евро за Лопеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб "Спартак" предложил "Палмейрасу" 25 миллионов евро за нападающего сборной Аргентины Хосе Мануэля Лопеса.
- "Палмейрас" отклонил предложение, но "Спартак" рассчитывает продолжить переговоры.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" предложил бразильскому "Палмейрасу" 25 миллионов евро за нападающего сборной Аргентины Хосе Мануэля Лопеса, сообщает UOL.
По информации источника, фиксированная часть предложения составляет 20 миллионов евро, еще 5 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов. Московский клуб также готов выплачивать футболисту зарплату, значительно превышающую его нынешнюю. "Палмейрас" отклонил предложение, однако "Спартак" рассчитывает продолжить переговоры.
Лопесу 25 лет. Он выступает за "Палмейрас" с 2022 года. С 14 голами во всех турнирах он является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. В сентябре 2025 года Лопес продлил контракт с "Палмейрасом" до конца 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 25 миллионов евро.
На чемпионате мира 2026 года Лопес сыграл в двух матчах и отдал результативную передачу в четвертьфинале против сборной Швейцарии (3:1). В составе национальной команды он дошел до финала, в котором аргентинцы в дополнительное время уступили сборной Испании (0:1).