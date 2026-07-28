В РФС будут тестировать систему определения офсайда

"С этим оборудованием мы сможем поднять качество показа близко к уровню Лиги чемпионов и чемпионата мира. Мы двигаемся в этом направлении, но технология еще не сертифицирована ФИФА, нет смысла говорить о ее стоимости", - отметил собеседник агентства.

В марте президент РПЛ Александр Алаев после ряда судейских скандалов высказался о проблемах в работе арбитров на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности с системой определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. После этого в РФС заявили, что работа оборудования для фиксации офсайдных линий на футбольных соревнованиях в России с помощью VAR будет улучшена с сезона-2026/27.