В РФС будут тестировать систему определения офсайда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский футбольный союз начал тестирование системы полуавтоматического определения офсайда.
- Система построения офсайдных линий в российских соревнованиях будет обновлена перед началом сезона 2026/27.
- Оборудование для полуавтоматического определения офсайда еще не получило лицензию и не сертифицировано ФИФА.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что организация начала тестирование системы полуавтоматического определения офсайда.
Перед началом сезона-2026/27 РФС обновил систему построения офсайдных линий в российских соревнованиях. Новая версия программного обеспечения автоматически определяет крайние точки игроков и позволяет использовать изображения с разных камер при построении более точной офсайдной линии.
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"Оборудование для полуавтоматического определения офсайда только приехало в Москву. Пока использовать его в боевом режиме мы не можем, поскольку оно не получило соответствующую лицензию. Мы поучаствовали в его разработке и начали тестирование. В среднесрочной перспективе эта система станет доступна, если клубы и РПЛ смогут себе это позволить", - сказал Каманцев.
"С этим оборудованием мы сможем поднять качество показа близко к уровню Лиги чемпионов и чемпионата мира. Мы двигаемся в этом направлении, но технология еще не сертифицирована ФИФА, нет смысла говорить о ее стоимости", - отметил собеседник агентства.
В марте президент РПЛ Александр Алаев после ряда судейских скандалов высказался о проблемах в работе арбитров на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности с системой определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. После этого в РФС заявили, что работа оборудования для фиксации офсайдных линий на футбольных соревнованиях в России с помощью VAR будет улучшена с сезона-2026/27.
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