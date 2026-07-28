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"Реал" завершил сезон с рекордной прибылью - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
16:14 28.07.2026 (обновлено: 16:45 28.07.2026)
"Реал" завершил сезон с рекордной прибылью

"Реал" завершил сезон с рекордными показателями выручки в 1,2 миллиарда евро

© Соцсети клубаФутболисты "Реала"
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Реала". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский "Реал" завершил сезон-2025/26 с рекордной выручкой среди спортивных клубов, превысив 1,2 млрд евро.
  • Выручка клуба от основной деятельности без учета трансферов игроков составила 1,221 млрд евро, что на 3,1% больше показателя предыдущего сезона.
  • Основной рост выручки обеспечили доходы от эксплуатации стадиона и маркетинговые доходы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мадридский "Реал" завершил сезон-2025/26 с рекордными показателями выручки среди спортивных клубов, впервые превысив отметку в 1,2 млрд евро, сообщается на сайте команды.
Выручка клуба от основной деятельности без учета трансферов игроков составила 1,221 млрд евро, что на 3,1% больше показателя предыдущего сезона. Подобного результата не добивалась ни одна спортивная организация.
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Выручка "Реала" от основной деятельности с сезона-2018/19 выросла на 61% - с 757 млн евро. Основной рост обеспечили доходы от эксплуатации стадиона, которые увеличились на 107% - с 175 млн до 363 млн евро, а также маркетинговые доходы, выросшие на 82% - с 296 млн до 539 млн евро. При этом расходы на спортивные составы (зарплаты и амортизация) за этот период увеличились на 37% - с 451 млн евро до 618 млн евро.
По итогам сезона-2025/26 "Реал" занял второе место в Ла Лиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
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