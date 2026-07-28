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ПВО за ночь уничтожила 356 украинских дронов - РИА Новости, 28.07.2026
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08:10 28.07.2026 (обновлено: 09:31 28.07.2026)
ПВО за ночь уничтожила 356 украинских дронов

МО РФ: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 356 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минувшей ночью над территорией России сбили 356 украинских беспилотников.
  • Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская, Ростовская, Рязанская, Смоленская области, Москва и Подмосковье, а также Крым и акватория Азовского моря.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минувшей ночью бойцы противовоздушной обороны сбили над территорией России 356 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
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В ведомстве уточнили, что атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская, Ростовская, Рязанская, Смоленская области, Москва и Подмосковье, а также Крым. Кроме того, аппараты перехватывали над акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны уничтожили над Таганрогским заливом. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
В Сасовском округе Рязанской области обломки беспилотника попали в жилой дом, там пострадал один человек, а несколько квартир получили повреждения. Помимо этого, в Сасовском округе повреждена опора ЛЭП, в Касимовском — водонапорная башня и ЛЭП, в Клепиковском — вышка сотовой связи.
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о 81 аппарате, уничтоженном на подлете к столице. В подмосковном городе Чехове дрон попал в многоэтажку, из-за падения еще одного загорелись шины на открытой площадке.
В отличие от ВСУ, армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. При атаках бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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