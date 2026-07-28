ПВО за ночь уничтожила 356 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Минувшей ночью над территорией России сбили 356 украинских беспилотников.

Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская, Ростовская, Рязанская, Смоленская области, Москва и Подмосковье, а также Крым и акватория Азовского моря.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минувшей ночью бойцы противовоздушной обороны сбили над территорией России 356 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке

В ведомстве уточнили, что атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская, Ростовская, Рязанская, Смоленская области, Москва и Подмосковье, а также Крым. Кроме того, аппараты перехватывали над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны уничтожили над Таганрогским заливом. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Сасовском округе Рязанской области обломки беспилотника попали в жилой дом, там пострадал один человек, а несколько квартир получили повреждения. Помимо этого, в Сасовском округе повреждена опора ЛЭП, в Касимовском — водонапорная башня и ЛЭП, в Клепиковском — вышка сотовой связи.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о 81 аппарате, уничтоженном на подлете к столице. В подмосковном городе Чехове дрон попал в многоэтажку, из-за падения еще одного загорелись шины на открытой площадке.