В Рязанской области один человек пострадал при ночной атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязанской области сбиты четыре БПЛА.
- В Сасовском округе Рязанской области пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.
- По данным Минобороны, за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов.
РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Четыре БПЛА сбиты ночью в Рязанской области, в Сасовском округе пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь, сообщил во вторник губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи, в Клепиковском округе - вышка сотовой связи. На местах работают оперативные службы.
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