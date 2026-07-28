Путин провел встречу с Матвиенко.

Предыдущая встреча состоялась в конце апреля в Санкт-Петербурге, где глава государства ранее принял участие в ежегодном заседании Совета законодателей.

В понедельник Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил им государственные награды. Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.