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Путин провел встречу с Матвиенко - РИА Новости, 28.07.2026
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15:22 28.07.2026

Путин провел встречу с Матвиенко

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел встречу с Матвиенко.
  • Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что палаты парламента завершают работу в этой сессии, глава государства продолжает свое общение с их руководителями.
Предыдущая встреча состоялась в конце апреля в Санкт-Петербурге, где глава государства ранее принял участие в ежегодном заседании Совета законодателей.
В понедельник Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил им государственные награды. Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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