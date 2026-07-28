Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с Матвиенко.
- Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что палаты парламента завершают работу в этой сессии, глава государства продолжает свое общение с их руководителями.
Предыдущая встреча состоялась в конце апреля в Санкт-Петербурге, где глава государства ранее принял участие в ежегодном заседании Совета законодателей.
В понедельник Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил им государственные награды. Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.