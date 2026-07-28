Россиянин Лабазанов победил Насибова с Украины на юниорском ЧМ по борьбе

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россиянин Шамиль Лабазанов победил представляющего Украину Ибрагима Насибова и завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юниоров (до 17 лет) в Баку.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО.