Россиянин Лабазанов победил Насибова с Украины на юниорском ЧМ по борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шамиль Лабазанов из России завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юниоров (до 17 лет) в Баку, победив Ибрагима Насибова из Украины в финале весовой категории до 65 кг со счетом 7:5.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россиянин Шамиль Лабазанов победил представляющего Украину Ибрагима Насибова и завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юниоров (до 17 лет) в Баку.
Финальная схватка в весовой категории до 65 кг завершилась победой Лабазанова со счетом 7-5.
Также в финале в весовой категории до 48 кг россиянин Солтан Юсупов одержал победу над представителем Казахстана Али Алмасом. Бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг завоевал Эдем Пайзиев.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО.