Россияне выступят на Сурдлимпийских играх 2027 года в нейтральном статусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены допущены к участию в Сурдлимпийских играх в Австрии 2027 года в нейтральном статусе.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские спортсмены допущены к участию в Сурдлимпийских играх в Австрии 2027 года в нейтральном статусе, сообщается на сайте Сурдлимпийского комитета России.
Официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих было получено 27 июля. Игры пройдут с 15 по 24 января 2027 года в Инсбруке и Зеефельде.
В сноуборде выступят Даниил Истомин, Кирилл Истомин, Алексей Казанцев, Эдуард Халаджан, Милена Сафина и Анна Сурмилина. В соревнованиях по горнолыжному спорту примут участие Карина Гайдамащук, Кирилл Гайдамащук, Алиса Иванова, Павел Казаков, Мария Кузнецова и Зульфир Зайнуллин.
В лыжных гонках выступят Ульяна Евдокимова, Максим Ковалев, Олеся Левковская, Любовь Майорова, Владимир Майоров, Мария Маженина, Кирилл Тутаев и Алик Зюзюлькин. В шахматах примут участие Давид Богдан, Кира Другова, Михаил Габдуллин, Ольга Лагутина, Алдар Ооржак и Юлия Туркеева.
Посольство РФ в Берлине 20 июля сообщило, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе.
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22 июля, 11:25