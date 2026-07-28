Россияне выступят на Сурдлимпийских играх 2027 года в нейтральном статусе

В сноуборде выступят Даниил Истомин, Кирилл Истомин, Алексей Казанцев, Эдуард Халаджан, Милена Сафина и Анна Сурмилина. В соревнованиях по горнолыжному спорту примут участие Карина Гайдамащук, Кирилл Гайдамащук, Алиса Иванова, Павел Казаков, Мария Кузнецова и Зульфир Зайнуллин.