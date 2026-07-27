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Шнайдер в паре с Винус Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Теннис
 
23:36 27.07.2026
Шнайдер в паре с Винус Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Шнайдер и Винус Уильямс вышли в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • В первом круге они обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и американку Куинн Глисон со счетом 6:3, 6:4.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
В первом круге они обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и американку Куинн Глисон со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты.
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Уильямс 46 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Шнайдер 22 года, спортсменка завоевала серебро Олимпиады 2024 года в паре с Миррой Андреевой. На ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде и два в парном.
В четвертьфинале Шнайдер и Уильямс сыграют с победительницами матча Тан Цяньхуэй (Китай)/Сюй Ифань (Китай) - Анна Данилина (Казахстан)/Лейла Фернандес (Канада).
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