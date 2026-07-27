Шнайдер в паре с Винус Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.