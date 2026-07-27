Янчук назвал логичным решение Винус Уильямс и Шнайдер играть в паре

Краткий пересказ от РИА ИИ Диана Шнайдер выступит в парном разряде турнира категории WTA 500 в Вашингтоне вместе с Винус Уильямс.

По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, дуэт россиянки и американки может претендовать на призовое место благодаря сочетанию опыта и молодости.

Турнир пройдет с 27 июля по 2 августа.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Сотрудничество Винус Уильямс и Дианы Шнайдер выглядит логичным, поскольку возраст ограничивает возможности американской теннисистки, а россиянка является одной из сильнейших парниц, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее стало известно, что 22-летняя Шнайдер выступит в парном разряде турнира категории WTA 500 в Вашингтоне вместе с 46-летней Уильямс. Турнир пройдет с 27 июля по 2 августа.

« "Возраст уже ограничивает возможности Винус. А Диана - одна из признанных парных игроков. Так что это не какая-то случайная партнерша. Они могут претендовать на призовое место. Ну и потом, наверное, у них есть какой-то человеческий контакт, раз они сошлись. Поэтому дай бог им удачи", - сказал Янчук.

По мнению специалиста, дуэт россиянки и американки вызывает интерес благодаря сочетанию опыта и молодости. "Это интересно, любопытно и неожиданно для всех. Думаю, мы все с интересом будем наблюдать за этой парой. Вообще это интересное сочетание: огромный опыт и мастерство с одной стороны, молодость и напор - с другой. Посмотрим, это интересный вариант. Где-то Шнайдер сможет перенять какие-то моменты мастерства у более опытной Винус Уильямс", - добавил тренер.

Уильямс 46 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).