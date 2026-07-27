ЭСК оценила судейство в матче за Суперкубок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение главного арбитра Евгения Буланова поставить пенальти в ворота "Спартака" в матче за Суперкубок России против "Зенита".
- ЭСК РФС согласилась с решением арбитра не удалять Александра Соболева за фол на 18-й минуте против Жедсона Фернандеша.
- Эксперты большинством голосов посчитали, что судье следовало удалить полузащитника Вильмара Барриоса за агрессивное действие в отношении Наиля Умярова.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Евгений Буланов верно поставил пенальти в ворота московского "Спартака" в матче против петербургского "Зенита" за Суперкубок России.
"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. В добавленное время экс-форвард "Зенита" Александр Соболев сравнял счет с пенальти, который был назначен после попадания мяча в руку защитника "красно-белых" Александера Джику.
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
90’ • Александр Соболев (П)
91’ • Игорь Дивеев (П)
91’ • Фелипе Аугусто (П)
91’ • Джонатан (П)
91’ • Александр Соболев (П)
25’ • Кристофер Мартинс
91’ • Пабло Солари (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
"Нападающий "Зенита" Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды "Спартак" Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу", - говорится в заявлении ЭСК, члены которой единогласно согласились с решением Буланова.
Также ЭСК РФС единогласно согласилась с решением арбитра не удалять Соболева за фол на 18-й минуте против полузащитника Жедсона Фернандеша, поскольку форвард "Зенита" "играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости".
В то же время эксперты большинством голосов посчитали, что судье следовало удалить полузащитника Вильмара Барриоса, когда тот на 9-й добавленной ко второму тайму минуте в агрессивной манере схватил рукой за шею полузащитника "Спартака" Наиля Умярова, поскольку "данное действие было сопряжено с жестокостью".