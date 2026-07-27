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ЭСК оценила судейство в матче за Суперкубок - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
16:57 27.07.2026 (обновлено: 17:00 27.07.2026)
ЭСК оценила судейство в матче за Суперкубок

ЭСК РФС нашли ошибку в судействе арбитра Буланова в матче за Суперкубок

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Футбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение главного арбитра Евгения Буланова поставить пенальти в ворота "Спартака" в матче за Суперкубок России против "Зенита".
  • ЭСК РФС согласилась с решением арбитра не удалять Александра Соболева за фол на 18-й минуте против Жедсона Фернандеша.
  • Эксперты большинством голосов посчитали, что судье следовало удалить полузащитника Вильмара Барриоса за агрессивное действие в отношении Наиля Умярова.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Евгений Буланов верно поставил пенальти в ворота московского "Спартака" в матче против петербургского "Зенита" за Суперкубок России.
"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. В добавленное время экс-форвард "Зенита" Александр Соболев сравнял счет с пенальти, который был назначен после попадания мяча в руку защитника "красно-белых" Александера Джику.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
90‎’‎ • Александр Соболев (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Фелипе Аугусто (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
25‎’‎ • Кристофер Мартинс
91‎’‎ • Пабло Солари (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
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"Нападающий "Зенита" Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды "Спартак" Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу", - говорится в заявлении ЭСК, члены которой единогласно согласились с решением Буланова.
Также ЭСК РФС единогласно согласилась с решением арбитра не удалять Соболева за фол на 18-й минуте против полузащитника Жедсона Фернандеша, поскольку форвард "Зенита" "играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости".
В то же время эксперты большинством голосов посчитали, что судье следовало удалить полузащитника Вильмара Барриоса, когда тот на 9-й добавленной ко второму тайму минуте в агрессивной манере схватил рукой за шею полузащитника "Спартака" Наиля Умярова, поскольку "данное действие было сопряжено с жестокостью".
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Поражение в Суперкубке разозлило "Спартак", заявил Маркиньос
25 июля, 23:46
 
ФутболСпортРоссияНижний НовгородРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболуАлександр СоболевАлександер ДжикуЖедсон ФернандешСпартак МоскваЗенит
 
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