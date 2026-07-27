ЭСК оценила судейство в матче за Суперкубок

Краткий пересказ от РИА ИИ Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение главного арбитра Евгения Буланова поставить пенальти в ворота "Спартака" в матче за Суперкубок России против "Зенита".

ЭСК РФС согласилась с решением арбитра не удалять Александра Соболева за фол на 18-й минуте против Жедсона Фернандеша.

Эксперты большинством голосов посчитали, что судье следовало удалить полузащитника Вильмара Барриоса за агрессивное действие в отношении Наиля Умярова.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Евгений Буланов верно поставил пенальти в ворота московского "Спартака" в матче против петербургского "Зенита" за Суперкубок России.

Зенит " 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. В добавленное время экс-форвард "Зенита" Александр Соболев сравнял счет с пенальти, который был назначен после попадания мяча в руку защитника "красно-белых" Александера Джику.

"Нападающий "Зенита" Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды "Спартак" Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу", - говорится в заявлении ЭСК, члены которой единогласно согласились с решением Буланова.

Также ЭСК РФС единогласно согласилась с решением арбитра не удалять Соболева за фол на 18-й минуте против полузащитника Жедсона Фернандеша, поскольку форвард "Зенита" "играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости".