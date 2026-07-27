Семин заявил, что "Спартак" произвел сильное впечатление на старте РПЛ

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Игра московского "Спартака" произвела сильное впечатление в матче первого тура чемпионата России по футболу против столичной "Родины", заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и столичного "Локомотива" Юрий Семин.

"В начале чемпионата страны большую роль играет физическая готовность футболистов. "Спартак" находится в хорошем состоянии, команда фактически играет без ярко выдвинутого вперед нападающего, но у нее получается неплохо. "Спартак" произвел хорошее впечатление, игроки активны и устойчивы психологически. Самое главное, чтобы это не было временным явлением", - отметил собеседник агентства.