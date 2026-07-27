Семин заявил, что "Спартак" произвел сильное впечатление на старте РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский "Спартак" разгромил команду "Родина" со счетом 3:0 в матче первого тура чемпионата России по футболу.
- Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин отметил хорошую физическую готовность, стратегию и командную игру "Спартака".
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Игра московского "Спартака" произвела сильное впечатление в матче первого тура чемпионата России по футболу против столичной "Родины", заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
"Красно-белые" в субботу разгромили дебютанта турнира Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0.
"Спартак" в матче с "Родиной" выполнил свою четкую и понятную стратегию. Игроки хорошо играли в пас, много комбинировали и достаточно быстро врывались в зону атаки. Они создавали хорошие ситуации для взятия ворот, в обороне "Спартак" тоже действовал достаточно внимательно. Игра команды произвела приятное впечатление. Посмотрим, что будет дальше, ведь это была "Родина", - сказал Семин.
"В начале чемпионата страны большую роль играет физическая готовность футболистов. "Спартак" находится в хорошем состоянии, команда фактически играет без ярко выдвинутого вперед нападающего, но у нее получается неплохо. "Спартак" произвел хорошее впечатление, игроки активны и устойчивы психологически. Самое главное, чтобы это не было временным явлением", - отметил собеседник агентства.
Во втором туре "Спартак" 2 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".
"Спартак" разгромил дебютанта РПЛ
25 июля, 22:43