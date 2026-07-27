Заглянуть за горизонт: "Вызов Софико" объединяет ученых и людей искусства

Фонд развития научно-культурных связей "Вызов" завершает первый сезон проекта "Вызов Софико", в котором известные деятели культуры общаются с выдающимися учеными. И уже готовит новый. В интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора фонда Анна Шангина рассказала о том, что такое наука "с человеческим лицом".

– Что было отправной точкой, когда вы придумывали проект "Вызов Софико?"

– Изначально, когда мы создавали фонд и придумывали премию "Вызов", хотели сделать все нестандартно, чтобы это запоминалось. Например, церемония у нас проходит в формате иммерсивного шоу с участием артистов и музыкантов, это настоящий спектакль, который ставит Константин Богомолов. Дальше мы стали думать о новых форматах популяризации науки, и в 2024 году пришла идея сделать серию дискуссий с участием ученых и деятелей искусства. В качестве модератора выбрали Софико Шеварднадзе, которая стала не просто ведущей, а нашим соавтором. Так родился проект, в котором говорят не про формулы и научные разработки, а про жизнь и человека, о том, как найти смысл в этом мире, и является ли искусство и наука для нас опорой.

В названии "Вызов Софико" заложена игра слов – с одной стороны, это связь с нашей премией "Вызов", с другой – имя нашей ведущей, с третьей – вызов для нашей аудитории, которой мы предлагаем задуматься о важных вещах, совершить интеллектуальное усилие. Хочу отметить, что все выпуски первого сезона были по-своему необычными и интересными, в каждом произошла какая-то синергия между нашими участниками. Многие из них и теперь продолжают общаться в повседневной жизни. Проект мы осуществили при поддержке Института развития интернета, и все выпуски "Вызова Софико" находятся в открытом доступе, так что посмотреть их может каждый.

© Фото предоставлено фондом развития научно-культурных связей "Вызов" Выпуск проекта "Вызов Софико" с участием народного артиста России, актера и телеведущего Юрия Стоянова и академика РАН, врача-кардиолога высшей категории Симона Мацкеплишвили © Фото предоставлено фондом развития научно-культурных связей "Вызов" Выпуск проекта "Вызов Софико" с участием народного артиста России, актера и телеведущего Юрия Стоянова и академика РАН, врача-кардиолога высшей категории Симона Мацкеплишвили

– Насколько такой разговор помогает ученым "повернуться" к широкой аудитории?

– Очень помогает, потому что мы не затрагиваем какие-то узкоспециализированные темы. Например, к нам приходят писатель и ученый-физик, но они обсуждают не то, как сочинять романы или заниматься научными разработками, а говорят на широкие темы. Но любой вопрос обсуждают через призму своего опыта и дела своей жизни.

Софико очень часто спрашивает гостей о каких-то обыденных и практических вещах. Приведу пример: мы снимали выпуск с хореографом и режиссером Аллой Сигаловой и ученым-биологом, медиком Вадимом Говоруном. И был вопрос о том, как в современном мире сохранить ясность и молодость ума. Алла Михайловна говорила о движении и пластике, о том, что нельзя сидеть на диване. А Вадим Маркович – о микробиоме, о том, как мы устроены внутри. И это были разные очень интересные ответы на один и тот же вопрос.

– Как вы выбираете пары героев?

– Есть выражение "дьявол кроется в деталях". Я люблю, когда все нюансы способствуют воплощению главной идеи. Именно поэтому, кстати, мы каждый выпуск снимаем в новой локации. Пары участников тоже выбираем не случайно. Например, мы снимали выпуск с участием актера Юрия Стоянова. И, конечно, возник сразу вопрос: кто из ученых обладает хорошим чувством юмора, чтобы поддерживать беседу. Ведь Стоянова мы все знаем как актера, но лично я не знала его как человека, не понимала, как он раскроется. И мы решили пригласить к нему в пару ученого-кардиолога Симона Мацкеплишвили. В итоге получился потрясающий живой разговор. Было невероятно интересно наблюдать за тем, как они разговаривали и насколько внимательно слушали друг друга. Получилась действительно человеческая беседа двух очень остроумных людей.

– Насколько ваши гости готовы выходить за привычные рамки?

– Скажу так: они к этому не всегда готовы, но часто это происходит само собой. Мы снимали выпуск с пианистом Денисом Мацуевым и молодым ученым-химиком Верой Виль – она первая женщина-лауреат нашей премии "Вызов", в номинации "Перспектива". Съемка была в Центре "Зотов", где в зале был рояль. Нас предупредили, что Денис не будет играть, но мы оставили инструмент в кадре. В процессе беседы оказалось, что Вера и Денис родились в Иркутской области, в соседних городах, это сразу их объединило. Потом они говорили о химии в разных интерпретациях – как ощущении и как о науке. Разговор шел прекрасно, и в какой-то момент Денис просто взлетел к роялю, сел и начал играть. Это было невероятно! В этом есть, конечно, огромный вклад Софико Шеварднадзе, которая как ведущая и один из идеологов проекта умеет раскрыть гостей.

– Вы упомянули о том, что для вас важно показать ученых так, чтобы зрители посмотрели на них по-новому. Почему это необходимо?

– Мы чувствуем, что существует некая проблема. Думаю, если сейчас выйти на улицу и попросить прохожих назвать имена ныне живущих ученых, мало кто ответит. Если спросить про спортсменов, актеров – ответов будет много. А про ученых – нет. Хотя наши ученые – уже звезды, вопрос только в том, чтобы, условно говоря, правильно подсветить их прожектором, роль которого и играет наш проект.

В обществе существует стереотип, что ученый – это некий мужчина в белом халате, который занимается очень сложными и недоступными для обычных людей вещами. Соответственно, молодежь и не интересуется сферой, которая изначально кажется непонятной.

У нас был выпуск с участием писателя Евгения Водолазкина и легендарного ученого-оптика Валерия Тучина. Тучин живет в Саратове, у него большая школа учеников, последователи по всему миру, но широкая аудитория его не знает. И когда они встретились на съемочной площадке, в процессе разговора выяснилось, что у них схожий жизненный опыт: каждый в детстве пережил стресс, чуть не утонув. Они говорили о том, что после этого жизнь воспринимается несколько иначе. Предварительно мы не знали о таком совпадении! Валерию Викторовичу 82 года, он очень моложавый, активный, ездит по всему миру. Он говорил о том, что эта страшная ситуация в детстве позже повлияла на то, как он в принципе строил свою жизнь. Этот разговор получился живым и человечным. И после съемок Валерий Викторович и Евгений Германович продолжили общаться. Для нас это тоже очень ценно. Между героями возникает какая-то "химия", они не только открывают для себя область знаний своего визави, но и рассказывают о ней другим людям. Получается, что проект продолжает жить за пределами съемочной площадки.

© Фото предоставлено фондом развития научно-культурных связей "Вызов" Выпуск проекта "Вызов Софико" с участием народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева и лауреата премии "Вызов", химика Веры Виль © Фото предоставлено фондом развития научно-культурных связей "Вызов" Выпуск проекта "Вызов Софико" с участием народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева и лауреата премии "Вызов", химика Веры Виль

– Как бы вы сформулировали главную задачу проекта?

– Задача проекта "Вызов Софико" в том, чтобы через какое-то время люди стали говорить об ученых: мы их знаем. В современном мире велика конкуренция с блогерами и так называемым "фастфуд-контентом", а мне хочется показывать нашим детям другие ролевые модели. Например, ученых, которые проживают интереснейшую жизнь, путешествуют по миру, хорошо зарабатывают.

Наша аудитория – это зрители, которые размышляют и рефлексируют. То есть люди небезразличные. Сначала мне казалось, что это довольно узкая прослойка, но после первого сезона я поменяла свое мнение. Оказалось, что этих людей очень много.