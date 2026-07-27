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Пономарев признался, что ЦСКА произвел на него наилучшее впечатление - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
17:28 27.07.2026 (обновлено: 17:35 27.07.2026)
Пономарев признался, что ЦСКА произвел на него наилучшее впечатление

Экс-футболист ЦСКА Пономарев оценил игру команды в первом туре РПЛ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВетеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев
Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что ЦСКА способен бороться за высокие места в РПЛ.
  • В первом туре РПЛ ЦСКА обыграл "Балтику" со счетом 2:1.
  • Пономарев отметил хорошую тактическую подготовку и физическую форму ЦСКА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал РИА Новости, что армейцы по игре произвели на него наилучшее впечатление в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), они способны бороться за самые высокие места.
В пятницу ЦСКА в Москве обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона-2026/27 РПЛ. В прошлом сезоне москвичи заняли пятое место в чемпионате страны, калининградцы – шестое.
Российская премьер-лига (РПЛ)
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
ЦСКА
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"Еще рано говорить, кто будет главным конкурентом "Зенита". Надо смотреть на игру. "Спартак" я, честно говоря, видел краем глаза. Все внимание уделил армейцам. Они мне понравились. Ребята прибавляют. Мне они уже все импонируют, потому что появилась игра. Осознанная игра на футбольном поле. Не такая беготня: куда мяч дают, туда и бегу. Они понимают, что нужно делать в определенный момент, вовремя отдают пас, хорошо владеют мячом. В тактическом плане команда подготовлена, физика вообще великолепная", - отметил он.
"Армейцы будут задавать тон в этом чемпионате, обязательно. Я нисколько не сомневаюсь", - добавил Пономарев.
Максим Бориско - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Бориско проходит медосмотр для трансфера в ЦСКА, сообщил гендир "Балтики"
26 июля, 19:57
 
ФутболСпортСССРМоскваВладимир ПономаревБалтикаЗенитРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКА
 
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