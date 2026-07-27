Пономарев признался, что ЦСКА произвел на него наилучшее впечатление

"Еще рано говорить, кто будет главным конкурентом "Зенита". Надо смотреть на игру. "Спартак" я, честно говоря, видел краем глаза. Все внимание уделил армейцам. Они мне понравились. Ребята прибавляют. Мне они уже все импонируют, потому что появилась игра. Осознанная игра на футбольном поле. Не такая беготня: куда мяч дают, туда и бегу. Они понимают, что нужно делать в определенный момент, вовремя отдают пас, хорошо владеют мячом. В тактическом плане команда подготовлена, физика вообще великолепная", - отметил он.