Краткий пересказ от РИА ИИ Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что назначению Пирло может помешать его связь с букмекерской конторой в России.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, после чего Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера, а Габриэле Гравина оставил пост президента Итальянской федерации футбола.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чемпион мира 2006 года по футболу Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что назначению Пирло может помешать его связь с букмекерской конторой в России . Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. В ответ специалист выразил негодование из-за дискуссии, развернувшейся вокруг его связей с Россией, и призвал не придавать этому сотрудничеству политического значения.

"Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера итальянской национальной сборной", - уточнил Пирло в сторис Instagram*.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), его место занял Джованни Малаго.

Пирло 47 лет. После завершения игровой карьеры он возглавлял туринский "Ювентус", турецкий "Фатих Карагюмрюк" и "Сампдорию", а с июля 2025 года руководит "Дубай Юнайтед".

В качестве футболиста "Милана" Пирло по два раза становился чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также завоевал Кубок и Суперкубок Италии. Вместе с "Ювентусом" он четыре раза выигрывал Серию A, дважды завоевывал Суперкубок страны и брал Кубок Италии.