Рейтинг@Mail.ru
Пирло не возглавит сборную Италии из-за связей с Россией - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:36 27.07.2026 (обновлено: 12:32 27.07.2026)
Пирло не возглавит сборную Италии из-за связей с Россией

Пирло заявил, что больше не претендует на пост тренера сборной Италии

© AP Photo / Antonio CalanniАндреа Пирло
Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
Андреа Пирло. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.
  • Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что назначению Пирло может помешать его связь с букмекерской конторой в России.
  • Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, после чего Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера, а Габриэле Гравина оставил пост президента Итальянской федерации футбола.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чемпион мира 2006 года по футболу Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что назначению Пирло может помешать его связь с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. В ответ специалист выразил негодование из-за дискуссии, развернувшейся вокруг его связей с Россией, и призвал не придавать этому сотрудничеству политического значения.
Болельщик сборной Италии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Италии назвали засилье иностранцев причиной невыхода сборной на ЧМ-2026
8 июня, 12:34
"Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера итальянской национальной сборной", - уточнил Пирло в сторис Instagram*.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), его место занял Джованни Малаго.
Пирло 47 лет. После завершения игровой карьеры он возглавлял туринский "Ювентус", турецкий "Фатих Карагюмрюк" и "Сампдорию", а с июля 2025 года руководит "Дубай Юнайтед".
В качестве футболиста "Милана" Пирло по два раза становился чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также завоевал Кубок и Суперкубок Италии. Вместе с "Ювентусом" он четыре раза выигрывал Серию A, дважды завоевывал Суперкубок страны и брал Кубок Италии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
полузащитник сборной Италии Андреа Пирло. - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
СМИ узнали, что может помешать назначению Пирло тренером сборной Италии
26 июля, 14:02
 
ФутболСпортИталияРоссияГабриэле ГравинаДжованни МалагоФатих КарагюмрюкСуперкубок ИспанииАндреа ПирлоДженнаро ГаттузоЮвентусСампдорияМиланЛига чемпионов УЕФА 2026-2027
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Л. Фрухвиртова
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Л. Музетти
    01
    63
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Ротор
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    Д. ШнайдерВ. Уильямс
    У. ЭйкериК. Глисон
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    А. Вукич
    З. Свайда
    66
    31
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    З. Бергс
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    28.07 18:00
    Е. Александрова
    К. Лютова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала