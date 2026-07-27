Неймар самовольно покинул базу "Сантоса" после скандала, пишут СМИ

По данным источника, в воскресенье, на следующий день после матча национального чемпионата против "Шапекоэнсе" (2:2), в котором Неймар оформил дубль, нападающий позавтракал, сделал несколько фотографий и уехал без разрешения, не приняв участия в восстановительной тренировке. Также сообщается, что в перерыве и после игры с "Шапекоэнсе" нападающий оскорбил молодых игроков своей команды, один из которых отметился автоголом. Неймар отверг эту версию в своих соцсетях.