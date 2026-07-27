Неймар самовольно покинул базу "Сантоса" после скандала, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неймар самовольно покинул тренировочную базу "Сантоса" после матча национального чемпионата против "Шапекоэнсе", сообщает Globo.
- Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после поражения от Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира.
- Неймар пропустил матч Южноамериканского кубка против "Универсидад Сентраль", в то время как появились кадры, на которых он принимает участие в покерном турнире в Сан-Паулу.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар самовольно покинул тренировочную базу "Сантоса", сообщает Globo.
По данным источника, в воскресенье, на следующий день после матча национального чемпионата против "Шапекоэнсе" (2:2), в котором Неймар оформил дубль, нападающий позавтракал, сделал несколько фотографий и уехал без разрешения, не приняв участия в восстановительной тренировке. Также сообщается, что в перерыве и после игры с "Шапекоэнсе" нападающий оскорбил молодых игроков своей команды, один из которых отметился автоголом. Неймар отверг эту версию в своих соцсетях.
Серия А
26 июля 2026 • начало в 00:30
Завершен
52’ • Marcinho
(Giovanni Augusto)
62’ • Joao Ananias (А)
Сборная Бразилии 5 июля в Нью-Йорке со счетом 1:2 проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После завершения игры Неймар не смог сдержать слез и объявил о завершении карьеры в сборной.
Ранее Неймар пропустил выездной матч Южноамериканского кубка против венесуэльского клуба "Универсидад Сентраль" (4:1). В "Сантосе" заявили, что посчитали нужным дать форварду больше времени для восстановления формы после чемпионата мира. Позднее в СМИ распространились кадры, на которых Неймар в день матча принимает участие в покерном турнире в Сан-Паулу.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", воспитанником которого он является, нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".