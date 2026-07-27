Цена на нефть марки Brent резко упала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цена на нефть марки Brent снизилась до 86,8 доллара за баррель.
- Падение произошло после приостановки американских ударов по Ирану.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану.
По состоянию на 01:05, стоимость октябрьских фьючерсов на продукцию марки Brent упала на 5,24% относительно предыдущего закрытия — до 86,8 доллара за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на WTI к 01:11 ночи подешевели на 0,5%, достигнув 84,7 доллара.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что к этому привели мнимые действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл морской маршрут, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.
В воскресенье телеканал CBS утверждал, что Соединенные Штаты приостановили очередную серию обстрелов, чтобы не мешать переговорам Ирана с Оманом — одним из участников диалога между Вашингтоном и Тегераном.
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