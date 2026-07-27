Цена на нефть марки Brent резко упала

Краткий пересказ от РИА ИИ Цена на нефть марки Brent снизилась до 86,8 доллара за баррель.

Падение произошло после приостановки американских ударов по Ирану.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану.

По состоянию на 01:05, стоимость октябрьских фьючерсов на продукцию марки Brent упала на 5,24% относительно предыдущего закрытия — до 86,8 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к 01:11 ночи подешевели на 0,5%, достигнув 84,7 доллара.

ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил , что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что к этому привели мнимые действияпротив коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл морской маршрут, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.