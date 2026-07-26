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СМИ: США прервали атаки на Иран, чтобы не мешать его переговорам с Оманом - РИА Новости, 26.07.2026
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10:15 26.07.2026
СМИ: США прервали атаки на Иран, чтобы не мешать его переговорам с Оманом

CBS: США приостановили удары по Ирану, чтобы не мешать переговорам с Оманом

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США приостановили серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом.
  • В Тегеране 24 и 25 июля прошли переговоры между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросу управления безопасным судоходством в Ормузском проливе.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США приостановили серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом, утверждает американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников.
Ранее МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, в течение которых обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако сейчас ситуация с водным маршрутом остается неизменной.
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"Бомбардировки США были намеренно приостановлены для того, чтобы не нарушать деликатные личные дипломатические переговоры", - говорится в сообщении.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, однако Трамп пока не отдавал соответствующих распоряжений. По данным портала, в пятницу Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, продолжавшуюся 13 дней подряд.
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