СМИ: США прервали атаки на Иран, чтобы не мешать его переговорам с Оманом

"Бомбардировки США были намеренно приостановлены для того, чтобы не нарушать деликатные личные дипломатические переговоры", - говорится в сообщении.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, однако Трамп пока не отдавал соответствующих распоряжений. По данным портала, в пятницу Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, продолжавшуюся 13 дней подряд.