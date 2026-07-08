Прекращение огня с Ираном больше не действует, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Прекращение огня с Тегераном больше не действует, заявил Трамп.

В продолжении переговоров он не видит смысла.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Прекращение огня с Ираном больше не действует, заявил президент США Дональд Трамп.

"Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел", — сказал глава Белого дома журналистам.

Он отметил, что может позволить американским переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит смысла. По его словам, это пустая трата времени.

В ночь на среду ВС США нанесли серию ударов по исламской республике. По данным местных властей, один человек погиб, еще двое пострадали. Как утверждает CENTCOM , это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.