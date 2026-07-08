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Прекращение огня с Ираном больше не действует, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2026
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11:19 08.07.2026 (обновлено: 14:25 08.07.2026)
Прекращение огня с Ираном больше не действует, заявил Трамп

Трамп: прекращение огня с Ираном больше не действует

© REUTERS / Yves HermanПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прекращение огня с Тегераном больше не действует, заявил Трамп.
  • В продолжении переговоров он не видит смысла.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Прекращение огня с Ираном больше не действует, заявил президент США Дональд Трамп.
"Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел", — сказал глава Белого дома журналистам.
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Он отметил, что может позволить американским переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит смысла. По его словам, это пустая трата времени.
В ночь на среду ВС США нанесли серию ударов по исламской республике. По данным местных властей, один человек погиб, еще двое пострадали. Как утверждает CENTCOM, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
МИД Ирана назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Позже КСИР нанес удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.
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