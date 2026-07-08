КСИР нанес удары по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США

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"Военно-морские силы и аэрокосмические силы <...> атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных <...> объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США <...> и военно-воздушную базу Али ас-Салем, <...> а также сбили БПЛА MQ-9 противника", — пишет агентство Fars со ссылкой на корпус стражей.