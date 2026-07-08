КСИР нанес удары по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил об ответном ударе по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.
- Иранские военные поразили объекты в порту Сальман и военно-воздушную базу Али ас-Салем.
- Они также сбили беспилотник MQ-9.
ТЕГЕРАН, 8 июл — РИА Новости. КСИР заявил об ответном ударе по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.
«
"Военно-морские силы и аэрокосмические силы <...> атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных <...> объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США <...> и военно-воздушную базу Али ас-Салем, <...> а также сбили БПЛА MQ-9 противника", — пишет агентство Fars со ссылкой на корпус стражей.
Накануне гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что катарский танкер попытался пройти через Ормузский пролив при поддержке сил США. После неоднократных предупреждений он подвергся удару. По данным UKMTO, снаряд попал в левый борт.
Затем американский Минфин объявил об аннулировании лицензии на проведение сделок с нефтью исламской республики и распорядился свернуть все ранее заключенные контракты. А в ночь на среду Вашингтон нанес серию мощных ударов по стране.
По данным КСИР, повреждения получили прибрежные базы, а также гражданская инфраструктура в провинции Хормозган.
МИД Ирана назвал действия Штатов серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Как сообщила WSJ, несмотря на удары, США рассчитывают на продолжение переговоров.