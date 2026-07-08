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КСИР нанес удары по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США - РИА Новости, 08.07.2026
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06:49 08.07.2026 (обновлено: 10:54 08.07.2026)
КСИР нанес удары по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США

КСИР нанес удары по 85 объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США

© REUTERS / IRGC/WANAЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / IRGC/WANA
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР заявил об ответном ударе по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.
  • Иранские военные поразили объекты в порту Сальман и военно-воздушную базу Али ас-Салем.
  • Они также сбили беспилотник MQ-9.
ТЕГЕРАН, 8 июл — РИА Новости. КСИР заявил об ответном ударе по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.
«

"Военно-морские силы и аэрокосмические силы <...> атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных <...> объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США <...> и военно-воздушную базу Али ас-Салем, <...> а также сбили БПЛА MQ-9 противника", — пишет агентство Fars со ссылкой на корпус стражей.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Накануне гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что катарский танкер попытался пройти через Ормузский пролив при поддержке сил США. После неоднократных предупреждений он подвергся удару. По данным UKMTO, снаряд попал в левый борт.
Затем американский Минфин объявил об аннулировании лицензии на проведение сделок с нефтью исламской республики и распорядился свернуть все ранее заключенные контракты. А в ночь на среду Вашингтон нанес серию мощных ударов по стране.
По данным КСИР, повреждения получили прибрежные базы, а также гражданская инфраструктура в провинции Хормозган.
МИД Ирана назвал действия Штатов серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Как сообщила WSJ, несмотря на удары, США рассчитывают на продолжение переговоров.
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