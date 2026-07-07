США отзывают лицензию на операции с иранской нефтью

Краткий пересказ от РИА ИИ США отзывают ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью и заменяют ее на новую.

Новая лицензия запрещает новые операции и предписывает завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.

Она не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты отзывают ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью, заменив ее на новую, которая запрещает новые операции и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля, следует из документа Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В конце июня OFAC выдало генеральную лицензию X, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

"С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026-го отзывается. <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 0:01 по восточному летнему времени (7:01 мск. — Прим. ред.) 17 июля 2026 года", — говорится в тексте новой лицензии X1, выпущенной 7 июля.

Лицензия также запрещает все новые операции начиная с 7 июля.