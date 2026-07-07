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США отзывают лицензию на операции с иранской нефтью - РИА Новости, 07.07.2026
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22:03 07.07.2026 (обновлено: 22:28 07.07.2026)
США отзывают лицензию на операции с иранской нефтью

США с 7 июля отзывают лицензию на операции с иранской нефтью

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отзывают ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью и заменяют ее на новую.
  • Новая лицензия запрещает новые операции и предписывает завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.
  • Она не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты отзывают ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью, заменив ее на новую, которая запрещает новые операции и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля, следует из документа Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В конце июня OFAC выдало генеральную лицензию X, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.
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"С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026-го отзывается. <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 0:01 по восточному летнему времени (7:01 мск. — Прим. ред.) 17 июля 2026 года", — говорится в тексте новой лицензии X1, выпущенной 7 июля.
Лицензия также запрещает все новые операции начиная с 7 июля.
При этом новая лицензия не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
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