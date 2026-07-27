Уроки пользования ИИ нужно вводить с первого класса, считает сенатор

Краткий пересказ от РИА ИИ Лилия Гумерова считает, что уроки культуры пользования искусственным интеллектом нужно вводить с первого класса.

По ее мнению, никакие технологии не заменят учителя и "интеллект естественный".

Гумерова подчеркнула, что со временем появятся определенные ограничения в использовании ИИ, но они не должны мешать развитию технологий в России.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уроки культуры пользования искусственным интеллектом нужно вводить с первого класса, но никакие технологии не заменят учителя и "интеллект естественный", считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Считаю, что уже с первого класса нужно вводить уроки культуры пользования искусственным интеллектом, одновременно подчеркивая, что никакие технологии не заменят учителя и интеллект естественный", - сказала Гумерова Парламентской газете ".

Она отметила, что все решения и в образовании, и в медицине, и во всех других сферах остаются за человеком.

"Не секрет, что уже со школьной скамьи ребята выполняют домашние задания с помощью ИИ, а за студентов он даже может написать диплом. Поэтому с самого раннего детства нужно держать в поле зрения умение ребенка логически мыслить, рассуждать, развивать его творческие навыки и способности", - подчеркнула сенатор.