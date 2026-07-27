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Уроки пользования ИИ нужно вводить с первого класса, считает сенатор - РИА Новости, 27.07.2026
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13:44 27.07.2026
Уроки пользования ИИ нужно вводить с первого класса, считает сенатор

Гумерова: уроки культуры пользования ИИ нужно вводить с первого класса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лилия Гумерова считает, что уроки культуры пользования искусственным интеллектом нужно вводить с первого класса.
  • По ее мнению, никакие технологии не заменят учителя и "интеллект естественный".
  • Гумерова подчеркнула, что со временем появятся определенные ограничения в использовании ИИ, но они не должны мешать развитию технологий в России.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уроки культуры пользования искусственным интеллектом нужно вводить с первого класса, но никакие технологии не заменят учителя и "интеллект естественный", считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Считаю, что уже с первого класса нужно вводить уроки культуры пользования искусственным интеллектом, одновременно подчеркивая, что никакие технологии не заменят учителя и интеллект естественный", - сказала Гумерова "Парламентской газете".
Она отметила, что все решения и в образовании, и в медицине, и во всех других сферах остаются за человеком.
"Не секрет, что уже со школьной скамьи ребята выполняют домашние задания с помощью ИИ, а за студентов он даже может написать диплом. Поэтому с самого раннего детства нужно держать в поле зрения умение ребенка логически мыслить, рассуждать, развивать его творческие навыки и способности", - подчеркнула сенатор.
Гумерова добавила, что со временем "какие-то красные линии появятся", но ограничения, по ее словам, не должны мешать развитию технологий и укреплению технологического лидерства России в мире.
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ОбществоРоссияЛилия ГумероваСовет Федерации РФИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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